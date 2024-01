Hendriks enthousiast na zien Feyenoord-beelden: 'Ik ben echt blij voor hem, ik vind het een mooi fragment'

Hélène Hendriks en Chris Woerts hebben donderdagavond in De Oranjewinter een lans gebroken voor . De Feyenoord-verdediger verschijnt, ondanks het feit dat hij regelmatig de aanvoerdersband draagt, nooit voor de camera en dat is omdat hij stottert. In een documentaire van de Rotterdammers komt Geertruida wél aan het woord. Hendriks en Woerts zijn blij voor de Oranje-international dat hij die stap heeft durven te zetten.

Feyenoord pakte eerder deze week uit met de lancering van de streamingdienst Feyenoord One. Woerts is erg te spreken over de stap die de regerend kampioen van Nederland heeft gezet en kijkt er vooral naar uit om Geertruida te zien en horen praten. “We weten allemaal dat Geertruida, international en Feyenoord-speler, stottert. Hij is eigenlijk nog nooit voor de camera geweest, in ieder geval heel weinig. Dat durft hij niet. Volgende week gaat er een documentaire van hem in première en dan hoor en zie je hem praten”, vertelde Woerts donderdagavond.

“Hij heeft heel veel moeten overwinnen. Een ademhalingscoach heeft hem begeleid, een spraakcoach zelfs”, vervolgde Woerts. De zakenman denkt dat het Geertruida vooral in het vervolg van zijn carrière ten goede zal komen. “Eigenlijk is het voor het eerst dat hij op beeld iets zegt. En dat is echt een doorbraak voor hem, want als hij straks naar het buitenland wil gaan… Als hij dadelijk naar Bayern München gaat of een andere club en hij komt stotterend binnen, dan heeft hij al een achterstand. Het is voor zijn persoonlijke ontwikkeling dus heel belangrijk dat hij gewoon normaal kan praten.”

De pratende Geertruida - die tijdens het fragment dat in de uitzending werd getoond zijn waardering uitspreekt voor de mensen die dicht bij hem staan - zorgt bij Hendriks voor een glimlach op haar gezicht. “Ik vind dit echt mooi om te zien. En ook goed van hem”, aldus de presentatrice. Jan Joost van Gangelen, eveneens aangeschoven, vertelde dat hij Geertruida graag bij ESPN voor de camera ziet verschijnen, maar dat de voetballer mede door de adrenaline na een wedstrijd bang is dat hij dan toch dichtklapt. Zowel Van Gangelen als Hendriks benadrukt dat dit voor hen geen enkel probleem is. “Ik ben echt blij voor Geertruida. Ik vind het een mooi fragment”, besloot Hendriks.