Borst moet iets bekennen aan Brobbey: ‘Ik heb een belang, Nederland heeft een belang’

Waar in de eerste maanden van het seizoen nog regelmatig onder vuur lag omdat hij de grootste kansen op onbegrijpelijke wijze niet tot doelpunt promoveerde, wordt hij inmiddels bedolven onder de complimenten. Hugo Borst is eveneens onder de indruk van de recente prestaties van de Ajax-topscorer. De columnist hoopt dat Brobbey deze lijn doortrekt en uiteindelijk uit het Nederlands elftal speelt.

Zo lang geleden is het nog niet, maar de kritiek van Ronald Koeman aan het adres van Brobbey voelt inmiddels als een eeuwigheid terug. De bondscoach van het Nederlands elftal was niet mild voor de Ajax-spits. Ook Marco van Basten liet weten niet onder de indruk te zijn van diens kwaliteiten. Brobbey liet zich echter niet kennen, heeft overduidelijk in zichzelf geïnvesteerd en is inmiddels wekelijks de grote uitblinker bij Ajax. Zaterdagavond maakte hij twee heerlijke treffers op bezoek bij Heracles Almelo, waarmee hij zijn doelpuntentotaal in de Eredivisie op dertien bracht.

Borst geniet van de optredens van Brobbey. “Brobbey is lekker op dreef. Twaalf goals in de laatste tien wedstrijden. Het zou nog beter kunnen, maar het feit dat hij al weken goed speelt in een slecht elftal is erg knap”, schrijft Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Het heeft er de schijn van dat hij in een goed Ajax de Nederlandse Bomber zou kunnen worden. Der Bomber, ja. Voor Brian Brobbey, van wie bekend is dat hij op YouTube filmpjes kijkt van Didier Drogba, een tip: ‘Tik eens Gerd Müller in’.”

Volgens Borst heeft de speelstijl van Brobbey veel weg van die van Müller, die in 62 wedstrijden voor West-Duitsland 68 keer scoorde. “De manier waarop hij zijn doelpunten maakte? Kont erin, wegdraaien, boem. Een beetje zoals jij, maar dan vaker”, richt Borst zich in een denkbeeldig gesprek met Brobbey tot de Oranje-international. “Spitsen die eruitzien als gewichtheffers kunnen scoren als een gek. Hij maakte een jaar of vijftig geleden veertig goals in één seizoen. Ik bedoel, je doet het leuk, maar jij staat pas op dertien goals. Kijk nou - ik bedoel PSV komt eraan - eventjes naar de goals die Gerd Müller maakte. Je kan echt nog wat van hem leren. Jullie hebben als spits veel van elkaar weg.”

Maar wat Borst écht wil zeggen, is dat Brobbey vooral zo moet doorgaan om een basisplaats in het Nederlands elftal te veroveren. De Amsterdammer droeg tot op heden weliswaar pas één keer het shirt van zijn land, maar hij wordt steeds vaker naar voren geschoven als kandidaat-spits voor het Europees Kampioenschap in Duitsland. “Brian, ik beken. Ik heb een belang, Nederland heeft een belang: speel Weghorst uit het Nederlands elftal”, schrijft Borst. “Hij is niet leuk om naar te kijken. Hij is ijdel, maar hij lijkt op een harlekijn. Ik bedoel, het moet er een beetje uitzien in de spits. En voor de camera. Wout is jouw antipool. Zijn knuffelgehalte is 2,3 procent. Is onlangs gemeten. Jij, Brian Ebenezer Adjei Brobbey, zit op 88 procent. We willen jou zien scoren. Ram er eentje in zaterdag tegen PSV! Minstens één. Een poeier, maar liever nog een frommelgoal à la Gerd Müller.”