Hugo Borst maakt zich met 'jeukende en controversiële' stelling niet populair bij Ajax-fans

Hugo Borst hoeft niet te wachten op de eerste wedstrijden van in Ajax-shirt. De columnist is er nu al heilig van overtuigd dat de Engelsman een ‘miskoop’ wordt. Borst vindt dat de verwachtingen bij de supporters van de Nederlandse recordkampioen veel te hoog zijn.

Het was een publiek geheim dat Ajax zich deze maand wilde versterken met een controlerende middenvelder. De Amsterdammers hadden daarvoor verschillende spelers op het oog, maar zij bleken om verschillende redenen niet haalbaar. Ze schakelden door en kwamen uiteindelijk uit bij Henderson. De Engelsman had Liverpool afgelopen zomer nog verruild voor Al-Ettifaq, maar wilde na een halfjaar alweer vertrekken uit Saudi-Arabië. Ajax pakte door en presenteerde Henderson voor het afgelopen weekeinde in de Johan Cruijff ArenA.

Artikel gaat verder onder video

Ajax-supporters hebben met veel blijdschap gereageerd op de komst van de voormalig Liverpool-aanvoerder en hopen dat hij de club kan helpen om weer de weg omhoog in te zetten. Ze moeten echter niet verwachten dat Henderson de nieuwe ‘verlosser’ wordt. Dat stelt Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad althans. “Natuurlijk hebben ze ooit in Engeland het voetbal uitgevonden. Maar dat was in de negentiende eeuw. Dat was een ander spel. De Premier League is nu van een geweldig niveau, maar toch vooral door de aanwezigheid van buitenlandse voetballers.”

Henderson wordt geroemd om zijn periode bij Liverpool, maar Borst vindt het allemaal wel meevallen. “Henderson was bij Liverpool een leuke voetballer, een nuttige kracht. Maar in pakweg 400 wedstrijden één keer kampioen worden, één keer de Champions League en één keer de FA Cup winnen, dat houdt toch niet over? Die jongen is een dienende kracht. Dienend kun je niet verlossen. Dan repareer je. Misschien reorganiseer je. Maar dan heb je het ook wel gehad.” Borst stelde zondag bij NPO Radio 1 dat Henderson een ‘miskoop’ is voor Ajax. Daar komt hij in zijn column op terug. “Er had moeten staan: Henderson wordt een miskoop. Maar een stelling moet niet deugen, een beetje jeuken of controversieel zijn.”

Volgens Borst biedt de voetballoopbaan van Henderson - die naast Liverpool en Al-Ettifaq ook voor Coventry City en Sunderland actief was - ‘weinig houvast’. “Zijn leeftijd doet vermoeden dat er veel wissels in de 65ste minuut zitten aan te komen. Ik zie ‘m overigens wel door de grachten gaan. Maar niet als landskampioen. Wel als voetballer die homo’s weer omarmt. Naast Gerard Joling maakt hij alles weer goed. Henderson was lang een ware ambassadeur van het gilde der lhbtiq+’ers, maar met zijn lucratieve overgang naar Saudi-Arabië - waar homoseksualiteit een zonde is - verloochende Henderson zichzelf.”