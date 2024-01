Jack van Gelder ergert zich en laat zich op glasheldere wijze uit over schorsing van Marc Overmars

Jack van Gelder heeft woensdagavond aan tafel bij de Oranjewinter gereageerd op de schorsing die door de FIFA is opgelegd. De voetbalbond heeft besloten om de schorsing die het Instituut Sportrechtspraak Overmars oplegde voor grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer bij Ajax wereldwijd over te nemen, wat gevolgen heeft voor zijn baan bij Antwerp FC. Van Gelder vindt het schandalig, aangezien de UEFA in zijn ogen met twee maten meet.

Dat hij gestraft is door de KNVB, daar kan ik mij iets bij voorstellen als je in de directie zit en je doet dingen die niet kunnen. Ik vind dat hij daar genoeg mee gestraft is. Dat de FIFA dit overneemt vindt ik eigenlijk wel heel erg, omdat de man een jaar niet kan werken. De FIFA heeft zo veel boter op het hoofd, haalt WK's naar Saudi-Arabië en Qatar, als dat dan de bond is die nu zegt dat Overmars een jaar niet mag werken, vind ik dat echt schandalig", is Van Gelder duidelijk.