Jack van Gelder wijst twee mensen aan die Ajax met onmiddellijke ingang moeten verlaten

Jack van Gelder vindt dat naast Maurits Hendriks nog meer mensen uit de top van Ajax de Amsterdamse club per direct zouden moeten verlaten, zo geeft de voormalig-commentator aan in het programma De Oranjewinter. Van Gelder is van mening dat er per direct een grote schoonmaak moet plaatsvinden bij Ajax en klaar zijn ze daar in Amsterdam nog niet mee.

Van Gelder begint in de uitzending over het plotselinge vertrek van Hendriks bij Ajax, die volgens de berichtgeving van De Telegraaf door veel medewerkers op Sportpark De Toekomst niet graag gezien wordt in Amsterdam: "Ze noemen het met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan. Hij wordt niet ontslagen en stapt niet op, maar gaat door de voordeur naar buiten. Ik heb hem (Hendriks, red.) leren kennen in zijn NOC*NSF-tijd. Daar vond ik het een vooruitstrevende en goede bestuurder. Ook een innovator. De keuze van Ajax om hem te nemen was goed geweest als hij in de top terecht was gekomen, maar hij kreeg een bureautje op De Toekomst."

Vervolgens leek de samenwerking tussen Hendriks en Ajax al snel niet goed te gaan. Van Gelder is het met presentatrice Hélène Hendriks eens dat daar het woord blunder aan geplakt mag worden: "Dat is een blunder geweest. Maar hij niet alleen", benadrukt Van Gelder. "Ook Annette Mosman (lid van de Raad van Commissarissen, red.) zou er onmiddellijk uit moeten. Ook Susan Lenderink natuurlijk, die alles heeft meegetekend. Mislintat is een dataman en vooruitstrevend, maar het is gewoon mislukt. Mosman heeft gezegd: wij moeten Hendriks nemen. Hendriks zei: we moeten met data aan de slag. Zij moeten er ook allemaal uit. Er moet echt een grote schoonmaak komen", is de conclusie van Van Gelder.