Jarige Johan Derksen schoffeert half Friesland: 'Altijd een hekel aan hem gehad'

Johan Derksen heeft op zijn 75ste verjaardag ongetwijfeld geen vrienden gemaakt in (een groot deel van) Friesland. De Snor deelt in Vandaag Inside zijn ongezouten mening over de Friese held Abe Lenstra, naar wie in Heerenveen zelfs het stadion van de lokale SC is genoemd.

In de uitzending van woensdag komt Eric Cantona ter sprake. De Fransman treedt binnenkort als zanger op in de populaire SBS-talkshow, maar maakte als voetballer in de jaren '90 furore in het shirt van Leeds United en Manchester United. Wierd Duk wil weten of Derksen Cantona nog live heeft gezien, waarop hij een bevestigend antwoord krijgt.

Artikel gaat verder onder video

"Ja, ja, ja, bij Manchester United, zeker", zegt Derksen. "Die man kwam het veld op en dan zag je de tegenpartij al kijken, dat was zó'n personality, met zijn kraagje omhoog. En ze wilden hem houden, maar hij zei op een gegeven moment: 'Het is genoeg geweest', en toen stopte hij." Presentator Wilfred Genee grijpt vervolgens terug op de vraag van Duk: "Jij vraagt of hij Cantona heeft zien spelen, maar hij heeft Abe Lenstra nog zien spelen", grapt hij over de leeftijd van zijn tafelgenoot.

Derksen haakt direct stevig in: "Daar heb ik altijd een hekel aan gehad, aan Abe Lenstra. En weet je waarom? Als kind vroeg ik een handtekening, maar toen had hij verloren met Enschedese Boys en toen weigerde hij dat. "Nee, daar heb ik nou geen tijd voor", weetjewel? Maar dan ben je een kind van een jaar of elf, twaalf, dan heb ik een leven lang een hekel aan jou."