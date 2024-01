Johan Derksen adviseert Jordan Henderson bij andere Nederlandse club dan Ajax te tekenen

Johan Derksen vindt dat beter naar PSV kan gaan dan naar Ajax, zo geeft De Snor maandagavond aan in het programma Vandaag Inside. Derksen verwacht dat de Engelsman niet goed past binnen de huidige selectie van Ajax, omdat hij de lijnen moet gaan uitzetten binnen het veld.

"Henderson is een karakterspeler van Liverpool, die voorop in de strijd ging", begint de 74-jarige analist over de ervaren middenvelder. "Het is geen speler die de bal opeist en passes verstuurd, nee. Het is een ouderwetse Engelse voetballer. Die laat goede spelers beter functioneren, maar bij Ajax laat hij middelmaat niet beter presteren. Hij past daarom beter PSV", zegt Derksen, aangezien Henderson bij de Eindhovenaren niet het spel zou moeten maken.

Derksen ziet nog een aantal redenen waarom de Amsterdammers de Brit niet moeten halen: "Scoren doet hij niet, hij scoorde dertig keer in 360 wedstrijden voor Liverpool. Daarnaast heb je nog het salaris. Met deze groep is toch geen eer te behalen", vindt de analist, die alleen in Diant Ramaj een lichtpuntje ziet binnen de selectie van John van 't Schip. Ramaj ontpopte zich zondag tegen Go Ahead Eagles tot een held voor de Amsterdammers met een aantal cruciale reddingen.