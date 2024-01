Derksen reageert kenmerkend op serieuze vraag Genee: 'Vanavond een triootje'

Johan Derksen mag op 31 januari aanstaande 75 kaarsjes uitblazen. In Vandaag Inside werd woensdagavond alvast vooruitgeblikt op die heuglijke mijlpaal, maar het aanstaande feestvarken voelt zich naar eigen zeggen helemaal nog niet oud en komt met een kenmerkende reactie op serieuze vragen van presentator Wilfred Genee.

Genee wil weten of Derksen het moeilijk vindt om ouder te worden, maar die suggestie wordt weggehoond: "Nee joh, helemaal niet. Ik heb helemaal niet het idee dat ik oud ben." Tafelgast Angela de Jong vraagt zich af hoe oud de journalist in zijn hoofd is, waarop hij antwoord: "Achterin de twintig, en dat ik er vanavond nog even een triootje uitgooi", tot hilariteit van de hele studio.

Derksen beseft dat hij met zijn gevorderde leeftijd 'over de helft' is, maar zit ook daar niet mee. "Ik ben heel realistisch: als je je laatste adem uitblaast dan hoop ik dat jullie nog even langskomen, maar ik reken er niet op. Veertien dagen later kent niemand je meer." Bovendien denkt hij niet dat hem 'iets' wacht na zijn overlijden: "Het is afgelopen, ik geloof niet in het hiernamaals en dat soort poppenkast." Derksen heeft ook al nagedacht wat er met zijn lichaam moet gebeuren: "Ik wil niet in zo'n oven gestopt worden, gooi mij maar in een kruiwagen en ik woon tegenover het kerkhof."

Geen saai leven

Genee vraagt vervolgens of Derksen met tevredenheid terugkijkt op het leven dat achter hem ligt, en daarop antwoordt De Snor wel bevestigend. "Ik heb leuke dingen gedaan, ik heb geen saai leven gehad. En nog niet", stelt de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International. Het idee dat mensen door nieuwe technologische ontwikkelingen in de nabije toekomst 300 kunnen worden trekt Derksen echter helemaal niet aan: "Nee, nee, dat zou ik niet willen worden. Ik weet hoe moeilijk je al plast op je vijfenzeventigste, dus laat maar..."