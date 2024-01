Johan Derksen ergert zich: 'Wat een gelul is dat, dat ze nu een beetje stemming maken!'

Johan Derksen ergert zich aan het beeld wat in de media is ontstaan over jaloezie bij de mannen van Vandaag Inside in de richting van Hélène Hendriks. Laatstgenoemde zorgde voor uitstekende kijkcijfers met haar programma De Oranjewinter, waarna in de ogen van de mannen van Vandaag Inside het beeld is ontstaan dat Hendriks niet bij hun hoort.

Van der Gijp wil duidelijk maken dat Hendriks bij het programma hoort: "Hélène (Hendriks, red.) hoort gewoon bij ons. Het is één van de vier. Als wij naar de Ziggo Dome gaan, nemen we haar mee", geeft de analist aan. "Ze hoort er gewoon bij", aldus Van der Gijp. De laatste weken werd er veel gesproken over de verhoudingen tussen Vandaag Inside en Hendriks, aangezien de marktwaarde van het Vandaag Inside-trio zou zijn gedaald.

"Het is ook een beetje raar dat ze stemming aan het maken zijn alsof wij jaloers zijn dat Helene mooie cijfers heeft", voegt Derksen toe aan de woorden van Van der Gijp. "Wat een gelul. Ik heb wel het idee dat sommigen mensen niet zo mogen", zegt de analist, die lachend aangeeft dat dat voornamelijk met presentator Wilfred Genee te maken heeft.