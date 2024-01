Johan Derksen ergert zich kapot: 'Het hing als los zand aan elkaar!'

Johan Derksen heeft donderdagavond vol ongeloof zitten kijken naar de uitreiking van de Gouden RadioRing. Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee was met zijn programma The Friday Move, dat hij maakt bij BNR Nieuwsradio, genomineerd voor de prestigieuze award, maar die ging aan zijn neus voorbij. In plaats daarvan werd De 538 Ochtendshow van Tim Klijn met de prijs onderscheiden.

De beelden van de uitreiking, die donderdag plaatsvond in Hilversum, worden even later vertoond in de uitzending van Vandaag Inside. René van der Gijp merkt op dat Klijns co-presentatoren Niels van Baarlen en Rick Romijn eerder samenwerkten met Genee: "Dat zijn jouw oude sidekicks!" Genee beaamt dat: "Ja, die zijn nu bij Tim Klijn, die ook die andere prijs gewonnen heeft." De feestelijk bedoelde avond in Hilversum heeft bepaald geen indruk op Derksen gemaakt. "Ik heb nog nooit zo'n slechte show gezien", steekt De Snor van wal. "Die jongen die het presenteerde kon niet presenteren, en de zaal zat vol nobodies", vervolgt Derksen. Tafelgast Rutger Castricum vult aan: "En dan wint er iemand die wij allemaal niet kennen."

Genee neemt het echter sportief voor Klijn op: "Die doet het al wel een tijdje, hoor." Toch moet hij bevestigen dat dit jaar wel een uitgelezen kans was om de prijs zélf eens te winnen, de presentator vreest zelfs dat het daar niet meer van gaat komen: "We hadden hem nu moeten winnen met BNR, want nu winnen we nooit meer. Ik ga niet nog een keer vijftien jaar door..." Castricum vraagt: "Stop je er dan ook mee?", maar dat blijkt niet het geval: "Nee, ik ga nog wel een tijdje door", bezweert Genee.