Johan Derksen ziet slechts één Nederlander die Luuk de Jong kan afstoppen

is er als ‘eerste Nederlandse verdediger’ in geslaagd om in toom te houden, zo concludeert Johan Derksen na het gelijkspel tussen FC Utrecht en PSV (1-1). Volgens Derksen is De Jong kansloos als hij tegenover een verdediger staat die óók goed kan koppen.

René van der Gijp vond Van der Hoorn een ‘goede wedstrijd’ spelen en daar kan Derksen zich in vinden. “Hij heeft wel aangetoond: als je een goede kopper tegenover Luuk de Jong zet, dan is Luuk de Jong niks meer waard. Voetballend speelt hij geen rol”, zegt Derksen maandagavond bij Vandaag Inside.

Artikel gaat verder onder video

“Hij is de eerste Nederlandse verdediger die hem de baas was. Luuk de Jong parasiteert volledig op het feit dat Nederlandse verdedigers totaal niet kunnen koppen. Ze springen nog niet eens mee. Luuk de Jong zou in Engeland nooit scoren”, vermoedt de analist.

Van der Gijp ziet dat Utrecht onder Ron Jans de weg omhoog gevonden heeft. “Ik heb in het begin van het seizoen naar Utrecht gekeken. Toen was er nul vertrouwen. Nu met Jans zie je gewoon een elftal dat vertrouwen. Dat is knap! Dat heeft hij knap voor elkaar.”