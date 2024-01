John de Jong verklaart carrièreswitch: 'Snap dat het voor mensen apart kan zijn'

John de Jong vervolgt zijn loopbaan definitief als zaakwaarnemer. De voormalig technisch directeur van PSV gaat aan de slag bij de Sports Entertainment Group (SEG) en verklaart in een interview met het Algemeen Dagblad welke overwegingen aan die keuze ten grondslag liggen.

De Jong (46) was tussen 2018 en 2022 technisch directeur in Eindhoven, en bevestigt dat hij die functie bij Club Brugge opnieuw kon gaan bekleden. De Belgische topclub meldde zich in december, De Jong heeft naar eigen zeggen 'serieus nagedacht' over de mogelijkheid om Vincent Mannaert aan het einde van het seizoen op te volgen en noemt , maar zag daar uiteindelijk vanaf: "Maar dan kies ik nu bewust voor een baan in een andere richting, ook veel omvattend, maar met meer vrijheid. Én een baan met - in principe - langetermijn-zekerheid. Dat laatste weegt ook voor mij", legt de geboren Hagenaar uit.

Bij SEG gaat De Jong 'meedraaien in de spelersbegeleiding', maar zich ook op andere zaken richten: "Het idee is vooral een rol waarin je strategisch meedenkt in grotere transfers", aldus de voormalig td. De ervaring die hij opdeed bij PSV, waar hij voor zijn technisch directeurschap jarenlang werkte als achtereenvolgens scout en hoofdscout, komt daarbij ruimschoots van pas. "Hoeveel makelaars zijn er met zo’n achtergrond? Ik denk vrijwel geen. Ik denk dat het wat toe kan voegen."

Apart

En dus krijgt hij straks in een heel andere hoedanigheid opnieuw te maken met PSV, de club die hij als speler en in zijn verschillende technische functies ruim twintig jaar gediend heeft. "Ik snap dat dat voor mensen apart kan zijn, maar voor mij niet. Ik ga dat normaal professioneel benaderen", stelt De Jong. Hij stipt aan dat hij niet de enige is die beweegt tussen het technisch directeurschap en de makelaarswereld: "Bij SEG is Remco Oversier directeur, die was dat eerst bij RKC en NEC. En Alex Kroes heeft juist de overstap gemaakt de andere kant op. Van SEG eerst naar Go Ahead, daarna AZ en binnenkort begint hij bij Ajax."