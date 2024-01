Feyenoord-assistent John de Wolf openhartig: 'Kwam aan als een mokerslag'

John de Wolf, de assistent van Arne Slot bij Feyenoord, spreekt openhartig over iets wat hem de afgelopen jaren veel verdriet heeft bezorgd. Zijn 81-jarige moeder kampt al sinds een aantal jaren met met de ziekte van Alzheimer.

In gesprek met het Algemeen Dagblad is De Wolf open over de diagnose en wat dat met hem doet. De krant beschrijft hoe de assistent-trainer zijn moeder opzoekt in het verpleeghuis. Op het moment dat hij haar zegt wie hij is, krijgt hij de reactie: "Jaja, dat zeggen ze allemaal." Zo blijkt het vaker te gaan: "De eerste keer dat mijn moeder zo reageerde, kwam aan als een mokerslag", zegt De Wolf. "Ik was stomverbaasd. ‘Ma’, herhaalde ik. ‘Ik ben het. Je zoon’."

De ziekte openbaarde zich zo'n zes jaar geleden. De Wolf beschrijft hoe hij zijn moeder steeds verwarder gedrag begon te vertonen. "Ik wist nog niet dat ze ziek was. Het gaat stap voor stap. Dan zag ik haar naar de keuken lopen en zichzelf afvragen: wat doe ik hier eigenlijk?", blikt hij terug op die eerste periode. Inmiddels is de ziekte in een veel verder gevorderd stadium. De Wolf vindt het moeilijk om te zien en gaat tegenwoordig zelfs minder vaak op bezoek: "Elke keer zit ik na afloop van het bezoek compleet gebroken in de auto. Dan ben ik helemaal naar de klote. Ik ben een vent van 61, maar dan zit ik te huilen als een klein kind en heb ik de sterke schouder van mijn vrouw nodig."

Bij zijn meest recente bezoek, in december, nam hij een zak oliebollen mee voor de verpleegkundigen, die hij zeer dankbaar is. Hij legde direct uit waarom hij zijn gezicht de laatste tijd minder vaak laat zien: "Jullie denken misschien weleens dat ik te weinig kom, maar ik kan het gewoon niet meer opbrengen", hield hij hen voor.