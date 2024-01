Henderson verklaart keuze voor Ajax: 'Geloof niet alles wat je leest'

heeft vrijdagmiddag meer verteld over zijn beslissing om voor Ajax te gaan spelen. De middenvelder verruilde Liverpool afgelopen zomer nog voor Al-Ettifaq, maar hield het na een paar maanden alweer voor gezien in Saudi-Arabië. Henderson kon naar verluidt rekenen op interesse van Juventus en clubs uit Engeland, maar zou mede vanuit belastingperspectief voor Ajax hebben gekozen. Volgens de Engelsman zelf is daar niks van waar.

Ajax maakte de komst van Henderson donderdagavond wereldwijd en nog geen 24 uur later schoof hij aan in de perszaal van de Johan Cruijff ArenA voor zijn eerste ontmoeting met de Nederlandse media. Willem Vissers van de Volkskrant was de eerste verslaggever die de middenvelder mocht ondervragen en hij wilde onder meer van hem weten waarom hij voor Ajax heeft gekozen. “Ajax is een geweldige club. Het voelde voor mij persoonlijk als een geweldige kans om naar een grote club te gaan, te helpen weer voorwaarts te gaan en om zo succesvol mogelijk te zijn”, reageerde de Engelsman.

De voorbije dagen werd door verschillende media geschreven dat een overgang naar Ajax ook belastingtechnisch voordelig was. Vissers begon daarover, wat leidde tot een cynisch lachje bij Henderson. “Geloof niet alles wat je leest in de pers”, adviseerde de kersverse Ajax-aanwinst de journalist. “Mijn beslissing heeft met niks anders dan voetbal te maken. Het voelde voor mij als een uitgelezen mogelijkheid om naar zo’n grote club te gaan. Mijn welkom hier is overweldigend. Ik wil het vertrouwen dat de club in mij toont terugbetalen de komende tweeënhalf jaar. Ik zal alles geven en mijn leven wijden aan deze club, proberen terug op de rails te krijgen en zo succesvol mogelijk te zijn.”

Eerder deze week was de hoop dat Henderson zondag tegen RKC Waalwijk al zijn eerste opwachting in Ajax-shirt kon gaan maken, maar het eerste thuisduel in 2024 komt voor hem nog te vroeg. Henderson moet nog wachten op een werkvergunning, alvorens hij kan gaan aansluiten op het trainingsveld én zijn debuut kan gaan maken. Als dat eenmaal geregeld is, is hij klaar om alles te geven voor zijn nieuwe club. “Het is aan mij om op het veld te laten zien hoe goed ik ben, op de training en tijdens wedstrijden”, aldus de voormalig Liverpool-aanvoerder.