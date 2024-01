Juventus bekeek maandagavond één speler uitvoerig op complex De Toekomst van Ajax

Juventus zat maandagavond in Amsterdam op de tribune voor FC Groningen-speler nader te bekijken, zo schrijft Merijn Slagter op X. De journalist van RTV Noord meldt daarnaast dat Girona, dat in Amsterdam Gabriel Misehouy bekeek, ook Valente in de gaten hield.

De Italiaanse middenvelder van FC Groningen is een van de spelers die een hoog potentieel wordt toegedicht. Het is veelzeggend dat Juventus voor hem op de tribune zit en de Italiaanse topclub is niet de enige club die de middenvelder in de gaten houdt. Ook Girona zat maandagavond, mede voor de geboren Groninger, op de tribune op Sportcomplex De Toekomst.

Artikel gaat verder onder video

Valente maakte in 2022 zijn debuut voor FC Groningen en ligt nog tot 2026 vast bij De Trots van het Noorden, wat de onderhandelingspositie van de Groningers versterkt. Als de interesse voor de Italiaanse-Nederlander in de zomer - of in de laatste week van de winterse transfermarkt al - concreet wordt, kunnen de groen-witten een fraaie transfersom vragen.

Tot dusver trok Valente 52 keer het shirt van FC Groningen aan en was hij in ruim vijftig duels vijf keer trefzeker en gaf hij drie assists. Maandagavond zijn de scouts niet voor niets naar De Toekomst gekomen, want de middenvelder deed bijna de gehele wedstrijd (0-1 zege) mee namens FC Groningen.