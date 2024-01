Kameroen overleeft krankzinnige slotfase: bankzitter Onana en consorten naar de volgende ronde

Kameroen is dinsdagavond met de schrik vrij gekomen. De Ontembare Leeuwen stevenden in de laatste groepswedstrijd tegen Gambia op de Afrika Cup lang af op een 2-2 gelijkspel, maar trokken dankzij een doelpunt in blessuretijd alsnog aan het langste eind (3-2). Doordat Senegal op de valreep nog een tweede treffer maakte tegen Guinee, plaatsen André Onana - die genoegen moest nemen met een reserverol - en zijn landgenoten zich toch nog als nummer twee voor de volgende ronde.

Voor Kameroen was het dinsdagavond alles of niets. De winnaar van de Afrika Cup in 2017 bleef in de eerste groepswedstrijd tegen Guinee steken op een 1-1 gelijkspel en verloor een paar dagen geleden met 3-1 van Senegal. De nederlaag tegen de regerend titelhouder was voor de bondscoach reden om Onana uit zijn basiself te halen. De doelman van Manchester United maakte plaats voor Fabrice Ondoa, uitgerekend zijn neef. Maar ook met Ondoa op de lat leek het mis te gaan voor Kameroen.

De formatie van keuzeheer Rigobert Song kwam na een klein uur op voorsprong. Karl Toko Ekambi zorgde voor de bevrijdende 0-1. Een paar minuten later opende ook Senegal de score: Abdoulaye Seck zorgde voor de voorsprong tegen Guinee. Senegal was na zes punten uit de eerste twee duels al door, maar de strijd om de tweede plaats lag nog open. Kameroen moest sowieso winnen, maar gaf de 0-1 voorsprong tegen Gambia vlak voor tijd uit handen. Ablie Jallow maakte gelijk en Ebrima Colley zorgde zelfs voor de Gambiaanse voorsprong.

Kameroen had opeens twee doelpunten nodig. En die vielen nog. James Gomez bracht met een eigen doelpunt de tussenstand in evenwicht en een paar minuten later zorgde Christopher Wooh zelfs voor een nieuwe voorsprong voor Kameroen. Senegal kwam op dat moment dankzij Sadio Mané op een 2-0 voorsprong tegen Guinee, waardoor Kameroen er leek te zijn. Maar Gambia, waar Feyenoord-aanvaller Yankuba Minteh een basisplaats had en de hele wedstrijd zou spelen, gaf zich niet zomaar gewonnen. Het leek opnieuw langszij te komen, ware het niet dat de bal via een hand in het doel belandde. Gambia had vervolgens nog een paar minuten om de 3-3 te forceren, maar Kameroen hield stand en verzekerde zich dus als nummer twee van een ticket voor de achtste finales.