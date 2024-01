André Onana krijgt vlak voor cruciale wedstrijd Kameroen enorme dreun te verwerken

Kameroen kan zich dinsdag weliswaar nog plaatsen voor de knock-outfase van de Afrika Cup, maar voor is het vooralsnog een zeer teleurstellend toernooi. De doelman van Manchester United meldde zich al later bij de nationale ploeg, waardoor hij het eerste groepsduel aan zich voorbij moest laten gaan. Tegen Senegal had hij wél een basisplaats, maar werd er met 3-1 verloren. In de derde en cruciale wedstrijd tegen Gambia wordt Onana zelfs gepasseerd door zijn neef Fabrice Ondoa.

Voor Kameroen is het alle hens aan dek. De Ontembare Leeuwen kroonden zich in 2017 nog tot de kampioen van Afrika, maar na de achtste finale in 2019 en de derde plek in 2021 dreigt nu voortijdige uitschakeling. Kameroen bleef in de eerste groepswedstrijd tegen Guinee steken op een 1-1 gelijkspel en werd afgelopen vrijdag door titelhouder Senegal getrakteerd op een 3-1 nederlaag. Waar Onana het eerste groepsduel dus aan zich voorbij moest laten gaan, kon hij bij zijn rentree niet voorkomen dat de kansen voor zijn land op het bereiken van de volgende ronde verder vertroebelden.

Kameroen heeft dinsdag in de laatste groepswedstrijd tegen Gambia sowieso een overwinning nodig om in de race te blijven voor rechtstreekse kwalificatie voor de knock-outfase. Daarbij is het wel afhankelijk van het resultaat bij Senegal - Guinee. Mocht die wedstrijd onbeslist blijven, dan is de tweede plaats sowieso geen optie meer voor Kameroen, ongeacht het eigen resultaat tegen Gambia. Guinee heeft immers vier punten uit twee wedstrijden, Kameroen slechts één. De derde plaats kan in dat geval nog redding bieden voor Onana en zijn landgenoten. Naast de nummers één en twee gaan ook de vier beste nummers drie naar de volgende ronde.

Maar Onana zal dinsdag - het duel met Gambia begint om 18.00 uur Nederlandse tijd - dus vanaf de bank moeten toekijken of zijn teamgenoten erin slagen om een goede uitgangspositie af te dwingen. De oud-doelman van Ajax moet na zijn basisplaats tegen Senegal plaatsmaken voor zijn neef Ondoa, die in de eerste groepswedstrijd ook al een basisplaats had.