Erik ten Hag heeft serieus probleem na nieuws over André Onana

Erik ten Hag moet het de komende tijd stellen zonder doelman . De keeper is door Kameroen opgeroepen om het land te vertegenwoordigen op de Afrika Cup, waardoor Onana enkele weken niet inzetbaar is bij Manchester United.

De Afrika Cup gaat van start op 13 januari in Ivoorkust. De finale staat op 11 februari op de planning. Mocht Kameroen met Onana deze eindronde halen, mist de oud-Ajacied minimaal zes wedstrijden bij Manchester United. De vraag vervolgens of Onana ná deze datum direct weer inzetbaar is bij The Red Devils.

De oproep van Onana voor de nationale ploeg van Kameroen is niet geheel verrassend, al verliet de keeper vorig jaar het WK in Qatar wegens een conflict met bondscoach Rigobert Song. De oud-doelman van Ajax en Song hebben het inmiddels weer bijgelegd. Onana speelde sinds de commotie vier keer voor De Ontembare Leeuwen.

Onana was dit seizoen nog in iedere wedstrijd basisspeler bij Manchester United. Door de Afrika Cup moet Ten Hag nu een beroep gaan doen op Altay Bayindir, die afgelopen vier seizoenen de eerste keeper was van Fenerbahçe. De Turk is bij United de tweede keus, maar gaat door het gemis van Onana komende tijd fungeren als eerste doelman. Niet alleen Onana ontbreekt bij United wegens de Afrika Cup. Sofyan Amrabat is opgeroepen door Marokko.