Kenneth Perez ergert zich kapot aan Feyenoord: 'Dat wordt in elk interview genoemd...'

Kenneth Perez irriteert zich aan het feit dat in zijn ogen te vaak wordt genoemd dat Feyenoord kampt met afwezigen wegens interlandverplichtingen. De analist van ESPN begrijpt dat het een groot nadeel is voor trainer Arne Slot, maar vindt het vervelend dat dit vaak wordt uitgesproken.

"Dat wordt in elk interview genoemd, maar dat wist je toch al toen je die mensen haalde?", doelt Perez op de interlandverplichtingen van onder meer Ramiz Zerrouki, Yankuba Minteh en Ayase Ueda: "Je kan ze niet inbrengen nee, het maakt je zwakker. Dat is nou eenmaal de selectie die Feyenoord heeft samengesteld", zegt Perez. "Dan is het een gegeven dat je die spelers gaat missen in de maand januari. Dan moet je een andere spits halen die niet kans maakt op de Azië Cup of Afrika Cup", stelt de analist.

Feyenoord is in Nederland hofleverancier met spelers die het aflevert aan landen die deelnemen aan de Azië Cup en de Afrika Cup. Het zorgt ervoor dat de Rotterdammers in de maand januari - en afhankelijk van de prestaties ook mogelijk in februari - niet kan beschikken over een aantal belangrijke spelers. Arne Slot gaf na afloop van de wedstrijd tegen NEC aan dat het voor hem niet meewerkt dat hij bij een gelijke stand geen extra spits kan inbrengen door de afwezigheid van Ueda.