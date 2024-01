Kenneth Perez stelt uiterst pijnlijke vraag over scheidsrechter uit de Eredivisie

Kenneth Perez en Karim El Ahmadi zijn niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Joey Kooij in het duel tussen PSV en FC Utrecht. De analisten zagen de arbiter van dienst een aantal keer flink de fout ingaan, waardoor Perez een pijnlijke vraag besluit te stellen over Joey Kooij.

"Is Joey Kooij al uitgekozen tot de slechtste scheidsrechter ever?", zegt Perez, nadat het optreden van de arbiter te sprake komt aan tafel bij het programma Dit was het Weekend van ESPN. "Maar goed, Joey Kooij is helaas niet de enige van al die slechte scheidsrechters, pfoe", verzucht Perez. "Ze hebben bij de KNVB wel een slechte scheidsrechter op deze wedstrijd gezet. Ik kan mij er nu nog steeds over opwinden, over die slechte scheidsrechters, maarja... Je moet ze wel met rust laten."

Artikel gaat verder onder video

Net als Perez keek ook Karim El Ahmadi met de nodige verbazing naar de manier waarop Kooij floot in de Domstad. Als voorbeeld haalt de analist de overtreding van André Ramalho op Sam Lammers aan, waar ook op sociale media de nodige verbazing over was: "Dit was toch gewoon een vrije bal? Kijk dan, hij trekt hem gewoon naar beneden. Hij staat er bovenop", zegt El Ahmadi.