Perez kent geen genade: ‘Echt belachelijk, deze VAR heeft nog nóóit op een voetbalveld gestaan!’

Kenneth Perez heeft zich onwijs geïrriteerd aan de strafschop die zaterdagavond werd toegekend aan AZ. De Alkmaarders kregen in de 75e minuut een penalty toen PEC Zwolle-middenvelder de bal van heel dichtbij op de arm kreeg geschoten. Perez begrijpt niet waarom de VAR ingreep bij dit moment.

Er is te zien dat Thomas Lam de bal vanaf ongeveer vijftig centimeter op de uitgestoken arm van Van den Berg kopt. De arm van Van den Berg hangt hoog, maar wel in een natuurlijke houding. Daarbij komt ook dat Lam de bal van het eigen doel wegkopt. “Dit was echt zo belachelijk… Hier zit dus echt iemand bij de VAR die nog nóóit op een voetbalveld heeft gestaan”, begint Perez bij Dit was het Weekend. Alex Bos fungeerde tijdens AZ - PEC Zwolle als videoscheidsrechter.

Artikel gaat verder onder video

“Die VAR weet niet eens wat het inhoud om te voetballen…”, gaat Perez verder, die vervolgens het penaltymoment analyseert. “Het is van héél korte afstand, en Lam kopt de bal weg van de goal. Van den Berg heeft zijn hand al in de lucht, dat is heel anders dan dat hij de bal echt wil pakken. De scheidsrechter floot er niet voor, maar er zit dus iemand bij de VAR die er iets in kon vinden”, hekelt de Deen.

“Ik vind dit héél vergezocht van de VAR”, eindigt Perez. Door de strafschop kon AZ langszij komen tegen PEC Zwolle. Vangelis Pavlidis benutte het buitenkansje en tekende voor de 1-1. Hoewel Zwolle een kleine tien minuten later via Odysseus Velanus alsnog aan de leiding kwam, eindigde het duel toch nog gelijk. Sven Mijnans maakte in de blessuretijd de 2-2.