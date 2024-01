Kevin van Veen stond doodsangsten uit: 'Ik dacht, dit was het dan'

is terug bij FC Groningen, maar de terugreis van Schotland naar Nederland is de 32-jarige spits niet in de koude kleren gaan zitten. Het vliegtuig dat hem vanuit Glasgow terugbracht naar ons land kreeg te maken met storm Henk, waardoor Van Veen naar eigen zeggen vreesde voor zijn leven.

Van Veen verbleef de afgelopen tijd met toestemming van FC Groningen om de geboorte van zijn eerste kind, dochter Ivy Rose, mee te maken. Vandaag (woensdag) werd hij echter terugverwacht in het noorden om de voorbereiding op de tweede seizoenshelft mee te maken. De reis was in één woord verschrikkelijk: "Het vliegtuig schudde hevig, de turbulentie was geen moment weg", zegt Van Veen in gesprek met het Dagblad van het Noorden.

Artikel gaat verder onder video

"Op zeker moment brandde in de ene helft van het vliegtuig licht en zat de andere helft in het donker. Ook begon iedereen in paniek op het serviceknopje te drukken, omdat de mensen wilden weten wat er aan de hand was. Sommigen waren aan het hyperventileren. Er vielen koffers uit de bagagevakken", somt de spits op. "Het was enger dan de bevalling van mijn eigen vrouw, ook al was dat ook geen pretje. Ze kreeg een keizersnee en op zeker moment keek ik per ongeluk recht in haar buik."

Door de zware windstoten moest de piloot liefst drie pogingen doen om het toestel veilig en wel aan de grond te zetten, wat de angst bij Van Veen alleen maar versterkte. "Het was vreselijk. Ik heb de hele tijd met mijn hoofd tussen mijn armen gezeten, heb de telefoon met de foto van mijn pasgeboren dochtertje gekust. Ik dacht: dit was het dan." Uiteindelijk lukte het echter toch en is Van Veen herenigd met zijn ploeggenoten.

Rangers

Van Veen kan met vijf gemaakte doelpunten niet terugkijken op een geslaagde eerste seizoenshelft. De spits, die voor aanvang van het seizoen nog vol bravoure 30 doelpunten had beloofd, verlooor op zeker moment zelfs zijn basisplaats. De afgelopen tijd werd hij dan ook in verband gebracht met een terugkeer naar Schotland, waar hij vorig seizoen namens Motherwell de ene na de andere goal maakte. Hij bevestigt zelf dat topclub Rangers FC, die hem afgelopen zomer ook al wilde inlijven, nog altijd geïnteresseerd is. "Ondanks dat ik ze heb afgezegd is er nog steeds interesse. Maar er zijn meer clubs die een spits die er vorig seizoen 29 inschoot toch wel interessant vinden. Bij de hele Schotse League kan ik direct terecht, maar die willen allemaal huren, terwijl FC Groningen liever verkoopt."