Groningen-trainer Lukkien klaar met soap: 'Het gaat teveel over Kevin'

FC Groningen-trainer Dick Lukkien vindt dat het rond de club 'teveel' over spits gaat. De clubtopscorer vindt zichzelf al wekenlang terug op de bank en is daar overduidelijk niet tevreden mee, afgelopen week kwam daar een geruchtmakend verhaal in een Schotse krant overheen.

Van Veen zou tegenover The Scottish Sun gezegd hebben dat hij zijn basisplaats mede kwijt zou zijn geraakt omdat hij in een discussie met de trainer 'een grens zou hebben overschreden', maar ontkende in een eerste reactie bij RTV Noord dat een dergelijk incident zou hebben plaatsgevonden en deed de Schotse berichtgeving af als 'clickbait'. Bovendien zou hij openstaan voor een terugkeer naar Schotland, waar hij afgelopen seizoen als tweede op de topscorerslijst eindigde namens Motherwell, maar dat werd door algemeen directeur Wouter Gudde tegenover de regionale omroep eveneens ontkend.

Vrijdagavond speelt de vooralsnog teleurstellende Trots van het Noorden het thuisduel met FC Eindhoven. Lukkien geeft voorin opnieuw de voorkeur aan Thom van Bergen en Romano Postema, waardoor Van Veen weer vanaf de bank moet beginnen. In gesprek met ESPN-verslaggever Teun de Boer zegt Lukkien dat hij 'op goede voet' verkeert met zijn reserve-aanvaller, maar dat hij simpelweg meer arbeid Van Veen verwacht: "Dat leg ik hem uit met beelden, bijvoorbeeld van de wedstrijd tegen Roda. Dit gebeurt er als wij snel de bal kunnen terugwinnen en snel druk zetten. Daar hoort een bepaalde mate van arbeidsintensiteit bij."

Dat neemt niet weg dat Van Veen, indien de wedstrijd daar om vraagt, 'gewoon' binnen de lijnen zou kunnen komen tegen de Eindhovenaren: "Als je op de bank zit, kun je ook invallen", zegt Lukkien. Over een vertrek van de spits is de oefenmeester dan ook duidelijk. "Ik wil dat hij gewoon blijft en dat hij doet wat hij kan." En daarmee is de kous wat Lukkien betreft wel af: "Natuurlijk spelen er allerlei dingen over hem, we hebben nu ook alweer drie vragen over Kevin. Het gaat natuurlijk ook teveel over Kevin, wij moeten samen gaan zorgen dat hij beter gaat presteren", besluit hij het onderwerp.