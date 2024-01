KNVB gaat geen reactie geven op veelbesproken penaltyclaim Noa Lang

De KNVB gaat geen reactie geven op het vermeende penaltymoment in de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV. Hét moment van de bekerclash vond plaats in de 68e minuut, toen in een duel met Mats Wieffer ogenschijnlijk naar het gras werd gewerkt.

Lang ging neer in de zestien en claimde, net als alles en iedereen van PSV, een strafschop. Scheidsrechter Dennis Higler en VAR Clay Ruperti wuifden de penaltyclaims weg, tot grote verbazing van heel Eindhoven. “De KNVB wil niet inhoudelijk reageren op het gebeuren van gisteravond bij Feyenoord – PSV”, meldt PSV-watcher Rik Elfrink donderdag op X.

Artikel gaat verder onder video

Het was vooral merkwaardig dat het moment niet bekeken werd door de videoscheidsrechter in Zeist. Dit zorgt voor onbegrip in voetbalminnend Nederland. “De penaltykwestie rond Noa Lang wordt in de scheidsrechtersgroep besproken en geëvalueerd door de technische commissie scheidsrechterszaken”, schrijft Elfrink.

Komende woensdag vindt er een evaluatie plaats bij de KNVB, waarin de situatie rondom Noa Lang en Mats Wieffer wordt meegenomen. “Net zoals in andere gevallen in wedstrijden waar iets om te doen is”, legt een woordvoerder van de KNVB uit tegenover het Algemeen Dagblad.