Kwakman slikt zijn woorden in: 'Daar moet ik even sorry voor zeggen'

Kees Kwakman beschouwt PEC Zwolle niet langer als een van de belangrijkste degradatiekandidaten in de Eredivisie. De analist had voorafgaand aan het seizoen verwacht dat de Zwollenaren een moeilijk jaar tegemoet zouden gaan, maar denkt daar inmiddels anders over.

Met achttien punten uit zestien wedstrijden bezet PEC Zwolle (bijna) halverwege het seizoen de elfde plaats in de Eredivisie. Kwakman beschouwde de ploeg van trainer Johnny Jansen enkele maanden geleden nog als een degradatiekandidaat. "Daar moet ik even sorry voor zeggen. Ze doen het harstikke goed", zegt hij nu in een video-item van ESPN.

Met een plek in de middenmoot maakt PEC Zwolle vooralsnog een goed seizoen door. "En dat met een ploeg waarvan je zegt: ze blijven er niet voor honderd procent zeker in. Ze doen het harstikke goed en ik was verrast door PEC in de laatste wedstrijd tegen Ajax", doelt hij op de 2-2 in de Johan Cruijff ArenA van 17 december.

Ook Almere City doet het beter dan Kwakman voorafgaand aan het seizoen had voorspeld. Wat hem betreft zijn nu Vitesse en FC Volendam, de huidige nummer zeventien en achttien van de Eredivisie, de belangrijkste degradatiekandidaten.