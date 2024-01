Luuk de Jong laat zich héél kort en duidelijk uit over bepalende beslissing van Joey Kooij

is van mening dat scheidsrechter Joey Kooij het doelpunt van FC Utrecht had moeten afkeuren. De spits van PSV, die in zijn interview met ESPN duidelijk maakt dat de beslissingen van Kooij absoluut niet de oorzaken zijn dat de Eindhovenaren punten heeft verspeeld, vond dat Sergino Dest op onreglementaire wijze werd geraakt.

In gesprek met ESPN analyseert de aanvoerder van de Eindhovenaren het optreden van PSV. In de ogen van de spits haalden alle PSV'ers vandaag niet het gebruikelijke niveau: "Ik denk dat we moeite hadden om vanuit achteruit de vrije man te vinden. Ook complimenten hoe FC Utrecht dat deed..We kwamen niet lekker in ons spel en kwamen moeilijk door het middenveld heen. We kwamen in de tweede helft ook niet goed onder hun druk uit. Toen ik dacht dat de storm van Utrecht voorbij was, kwam er een bal aan de zijkant. Ik dacht dat dit een overtreding op Dest was, maar los daarvan: een voorzet en het is 1-1...", verzucht De Jong.

Het was voor de boomlange aanvalsleider van de Eindhovenaren een zeer frustrerende wedstrijd. Hij vocht samen met FC Utrecht-verdediger Mike van der Hoorn de nodige duels uit, maar zag de verdediger van de Domstedelingen wat de arbitrage betreft als winnaar uit de strijd komen. De Jong kreeg zelf namelijk een gele kaart, terwijl de (mogelijke) overtredingen van Van der Hoorn onbestraft bleven: "Als hij al zijn arm tegen mijn hoofd aanlegt voordat ik wil springen, kan ik moeilijk omhoog komen. Het is wel een beetje kinderachtig dat ik dan geel krijg, maar ja... Dat hoort er ook bij", zegt een gefrustreerde PSV'er.