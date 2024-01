'Chelsea wil Ten Hag en United voet dwarszitten en denkt aan tweevoudig Frans international'

Chelsea overweegt zich volgens Foot Mercato te gaan melden bij het Franse OGC Nice voor verdediger . De tweevoudig Frans international wordt al geruime tijd in verband gebracht met het Manchester United van Erik ten Hag, terwijl ook Tottenham Hotspur tot de geïnteresseerde clubs zou behoren.

Todibo stond in het verleden al onder contract bij FC Barcelona, dat hem in de winter van 2019 op jonge leeftijd wegplukte bij Toulouse. Na een handjevol wedstrijden voor de Catalanen en huurperiodes bij achtereenvolgens Schalke 04, Benfica en OGC Nice nam laatstgenoemde club hem in 2021 voor 8,5 miljoen euro definitief over. Bij de huidige nummer twee van de Ligue 1 maakt Todibo dit seizoen een uitstekende indruk als leider van de defensie die in zeventien wedstrijden slechts negen tegendoelpunten hoefde te slikken.

In september 2023 beloonde de Franse bondscoach Didier Deschamps zijn sterke ontwikkeling dan ook met een debuut in de nationale ploeg, in een met 2-1 verloren oefenwedstrijd tegen Duitsland. Tijdens de enorme afstraffing van Gibraltar in november (14-0) speelde Todibo zijn tweede interland. Inmiddels is hij dus bij drie Premier League-clubs op de radar verschenen. De link met Manchester United leek het meest logisch, aangezien de club sinds december voor 25 procent in handen is van Nice-eigenaar Sir Jim Ratcliffe.

Tottenham zou inmiddels al een mislukte poging hebben ondernomen om Todibo deze winter naar Londen te halen. De nummer vier van de Premier League zoekt door de blessures van Micky van de Ven en Cristian Romero naar een extra centrale verdediger, maar Nice zou voorlopig nog niet willen meewerken aan een vertrek. United zou komende zomer pas zaken willen of kunnen doen, terwijl Chelsea mogelijk deze winter al concreet zou worden.