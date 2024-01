Ten Hag legt uit: 'Vanaf het moment dat ik hier binnenkwam, was hij niet de speler die hij bij Ajax was'

Erik ten Hag verwacht dat de tijdelijke overgang van naar Eintracht Frankfurt de voetballer goed zal doen. Van de Beek maakte in de zomer van 2020 de overstap van Ajax naar Manchester United en beleefde een veelbelovende start, maar slaagde er niet in om een basisplaats te veroveren. Ook onder Ten Hag kwam de middenvelder er niet aan te pas. Ten Hag denkt dat dat vooral komt door de vele blessures die Van de Beek in Engeland aan de kant hielden.

De middenvelder was gedurende zijn periode bij Ajax een belangrijke kracht in het elftal van Ten Hag. Van de Beek leek zijn prestaties bij de Amsterdammers in eerste instantie te bekronen met een transfer naar Real Madrid, maar die club zette een streep door diens komst. Met een overgang naar Manchester United kreeg Van de Beek alsnog zijn beloning voor een sterke periode bij Ajax. Bij zijn debuut tegen Crystal Palace was het meteen raak. Voor Van de Beek leek een mooie toekomst in het verschiet te liggen, maar het liep compleet anders. Hij worstelde met blessures en de hevige concurrentie op het middenveld.

Van de Beek speelde sinds zijn transfer drie en een half jaar geleden 62 wedstrijden voor Manchester United, waarin hij slechts tweemaal wist te scoren. Ook onder Ten Hag hoefde hij niet te rekenen op (veel) speeltijd. Integendeel zelfs. In de eerste helft van het huidige seizoen deed de Tukker slechts 21 minuten een beroep op de middenvelder. “Vanaf het eerste moment dat ik hier bij Manchester United binnenkwam, was hij niet de speler die hij bij Ajax was, omdat hij geblesseerd was”, wordt Ten Hag geciteerd door BBC. Manchester United verhuurde Van de Beek in 2022 een halfjaar aan Everton, maar daar hield een bovenbeenblessure hem twee maanden aan de kant. Eenmaal terug op Old Trafford was Ten Hag aangesteld als nieuwe hoofdtrainer, maar ook zijn oude trainer bij Ajax kon in Engeland vanwege blessures amper een beroep op hem doen.

“Zo vaak was hij niet beschikbaar en daarna worstelde hij lange tijd om van zijn blessure te herstellen”, vertelt Ten Hag. “Dat is waarschijnlijk de belangrijkste reden waarom hij niet speelde.” Manchester United hoopte Van de Beek afgelopen zomer al tijdelijk elders te kunnen stallen. “We hadden in de zomer besloten om hem uit te lenen, maar dat gebeurde niet en dan worden zijn kansen schaars, want ook wij maken afspraken met spelers op die positie. De concurrentie was groot”, aldus Ten Hag, die Bruno Fernandes al tot zijn beschikking had en afgelopen zomer ook nog Mason Mount voor tientallen miljoenen euro’s zag arriveren. Van de Beek heeft bij Manchester United nog een contract tot medio 2025. Eintracht Frankfurt heeft een optie tot koop bedongen.