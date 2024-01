Martens kondigt wijzigingen bij AZ aan: 'Over sommige zaken denk je nu eenmaal net iets anders'

Maarten Martens mag zich sinds afgelopen woendsag hoofdtrainer van AZ noemen. De 39-jarige Belg was tot dat moment assistent van Pascal Jansen, maar neemt het stokje na diens ontslag over. Martens kondigt aan een aantal zaken te gaan veranderen ten opzichte van zijn voorganger, maar houdt in het midden wat er precies anders zal gaan worden.

Tegenover De Telegraaf noemt Martens het 'best bijzonder' dat hij nú al de kans krijgt om AZ te leiden. De afgelopen twee seizoenen had hij Jong AZ onder zijn hoede voordat hij als assistent van Jansen aan de slag ging, dat hij ooit de hoofdmacht zou coachen lag wel op de planning maar kwam desondanks onverwacht: "Ik had niet kunnen bedenken dat het zo snel zou gebeuren."

Het bericht dat Jansen het veld moest ruimen zorgden ervoor dat Martens zichzelf een aantal vragen stelde: "Wat ik als assistent bijvoorbeeld anders had kunnen doen? De trainer nog meer bij te staan dan ik heb gedaan? Had ik meer de discussie moeten aangaan met Pascal, meer moeten kijken naar oplossingen, naar zaken die nog beter konden gaan?" De twee waren het in ieder geval niet over alles eens gedurende hun samenwerking. Daarin gaat Martens dus wel zaken wijzigen: "Ja, maar dan praat je over puur technisch en tactische zaken in de speelwijze. Welke dat waren, ga ik hier niet op tafel gooien. Maar over sommige zaken denk je nu eenmaal net iets anders, daar discussieer je dan over. Misschien had ik dat met meer overtuiging moeten doen."

Afscheid

Donderdag nam Jansen persoonlijk afscheid van zijn staf en spelersgroep. Martens vindt dat bewonderenswaardig: "Pascal was hier om iedereen toe te spreken. Ik vond het best knap hoe dat deed. Hij wilde iedereen nog één keer in de ogen kijken en heeft ons stuk voor stuk bedankt. Ik waardeer het heel erg wat hij tegenover de groep over mij heeft gezegd. Later hebben we elkaar nog even één-op-één gesproken. Het blijft moeilijk, maar je weet dat dit soort dingen in de voetballerij gebeuren."