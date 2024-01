Matthijs de Ligt krijgt slechts nieuws en situatie wordt in aanloop naar EK problematischer

Bayern München heeft met Tottenham Hotspur een akkoord bereikt over de komst van , die naar München wordt gehaald als extra optie in de defensie. Dier, die ook als defensieve middenvelder uit de voeten kan, komt voor zo'n vijf miljoen over van de Spurs. Voor is de komst van Dier geen goed teken, want het betekent extra concurrentie en mogelijk nog minder speelminuten.

Dat weet Sky Sports donderdag te melden. Journalist Florian Plettenberg wachtte de Engelsman op bij het trainingscomplex van Bayern München, waar hij vandaag de medische keuring zal moeten doorstaan. Als dat achter de rug is, zal de Engels international zijn handtekening onder een contract in München zetten. Het is na Hugo Lloris en Harry Kane een volgende speler die Tottenham Hotspur na lange tijd achter zich laat. Dier speelde vanaf 2014 al voor de Londense club.

Artikel gaat verder onder video

Voor De Ligt wordt het door de komst van Dier nog lastiger om zich in de basis bij Bayern München te spelen. De Nederlander is lange tijd geblesseerd geweest en kent met Dayot Upamecano en Kim Min-jae al zware concurrentie in het zuiden van Duitsland. Met het oog op het EK in Duitsland van komende zomer is het voor de 24-jarige verdediger belangrijk om in de tweede seizoenshelft minuten te gaan maken. Makkelijker wordt dat voor De Ligt door de komst van Dier in ieder geval niet bij Der Rekordmeister.

🚨🎥 EXCLUSIVE NEWS ERIC DIER: He’s a new player of FC Bayern!



➡️ He has arrived at the airport now!

➡️ Medical today!



Dier told me: „FC Bayern is an amazing club. Amazing!“ #THFC@SkySportDE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/ckq8VS2yuW — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 11, 2024