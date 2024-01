Matusiwa staat voor miljoenentransfer: 'Waarde oud-Ajacied in 2,5 jaar vervijfvoudigd'

(25) staat op het punt om zijn huidige werkgever Stade Reims te verruilen voor competitiegenoot Stade Rennais. Met de transfer van de voormalig middenvelder van Ajax en FC Groningen is maximaal een bedrag van 20 miljoen euro gemoeid, het vijfvoudige van de tranfersom die de Groningers in de zomer van 2021 ontvingen.

Matusiwa speelde in de jeugdopleiding van Ajax, maar haalde in Amsterdam nooit het eerste elftal. Op huurbasis bij toenmalig Eredivisieclub De Graafschap maakte hij in de tweede helft van het seizoen 2019/20 echter dusdanig veel indruk dat FC Groningen in de zomer zeven ton op tafel legde om de speler in te lijven. In de daaropvolgende twee seizoenen kwam Matusiwa tot 51 wedstrijden in het groen-wit, waarin hij niet zou scoren maar wel uitgroeide tot balansbewaker op het middenveld én aanvoerder.

In de transferzomer van 2021 legde Reims 4 miljoen euro op tafel om Matusiwa naar de Franse Ligue 1 te halen. De middenvelder veroverde direct een basisplaats bij de huidige nummer zes van de Franse competitie en staat inmiddels op 78 wedstrijden in alle competities namens Reims. Afgelopen weekend droeg hij bovendien met een doelpunt, zijn tweede in dienst van de club, bij aan de 1-3 uitzege op AS Monaco.

Met zijn aanstaande overstap naar Rennes gaat Matusiwa er op de ranglijst op achteruit: zijn toekomstige werkgever staat voorlopig tiende, met zeven punten achterstand op Reims. Daarbij blijft de club achter bij de doelstellingen, aangezien Rennes de afgelopen twee seizoenen op de vierde plaats eindigde. Wel wist Rennes zich in de Europa League te verzekeren van overwintering. In de tussenronde van het tweede Europese clubtoernooi wacht een dubbele confrontatie met AC Milan.

Constructie

Rennes gaat Matusiwa volgens de gezaghebbende sportkrant L'Équipe eerst voor een halfjaar huren, waarna hij in de zomer door middel van een verplichte koopoptie definitief moet worden ingelijfd. De initiële transfersom bedraagt volgens de krant 16 miljoen euro, door bonussen zou die met nog eens 4 miljoen kunnen stijgen. FC Groningen profiteert bovendien mee van de transfer: de club ontvangt volgens het Dagblad van het Noorden vijftien procent van de meerprijs die Reims ten opzichte van de in 2021 betaalde transfersom mag bijschrijven. Dat zou neerkomen op maximaal 2,4 miljoen euro.