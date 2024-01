Michiel Kramer windt zich op: 'Hoe haal je dat in je hoofd?'

RKC Waalwijk-spits (34) windt zich op over het gedrag van voetbalsupporters, zowel in het stadion als op social media. De lange aanvaller gaat in een interview met het Algemeen Dagblad in op de verwensingen die hij en zijn collega's naar hun hoofd geslingerd krijgen en is daarbij ook kritisch op de rol die de KNVB daarin speelt.

Kramer kreeg in augustus bakken kritiek over zich heen toen hij een doelpunt tegen AZ op opmerkelijke wijze vierde. Een klein halfjaar later vertelt hij hoe het zover kon komen: "Maar die wedstrijd dat ik dat deed werd ik continu uitgescholden met ziektes. Door volwassenen, waar kinderen naast zitten. Waarom moet ik dan de grotere zijn? Daar spelen de ouders toch veel grotere rol in dan wij als voetballer?" Wat Kramer betreft worden de grenzen in de stadions voortdurend overschreden, waarbij ook de voetbalbond het voortouw zou moeten nemen om daar een eind aan te maken: "Dat moeten we niet accepteren. En de KNVB mag daar best een grotere rol in spelen."

Artikel gaat verder onder video

Ook op social media gaat het er soms hard aan toe. Kramer wenste collega-spits Bas Dost recent beterschap nadat die in elkaar was gezakt, waarop iemand reageerde met de tekst: 'Jij had 't moeten zijn'. "Dat is het ergste wat er is", zegt Kramer, "maar je ontkomt er als voetballer simpelweg niet aan." Ook een filmpje dat hij eerder in 2023 zag wekte verbazing bij de spits: "Daarin zie je dat een supporter van Ajax tijdens een wedstrijd een bericht aan het typen is naar ex-trainer Alfred Schreuder. Die was allang weg, maar kreeg nog even te horen dat het allemaal door hem begonnen was en de huidige crisis ook zijn schuld is. Hoe haal je dat in je hoofd?"

Toch ziet Kramer niet zo snel een oplossing voor de online haat: "De politie of mensen die verantwoordelijk zijn kunnen weinig doen. Zolang de bedrijven achter sociale media hun regels niet aanpassen en mensen anoniem hun gang kunnen gaan, gaat er niks veranderen", sombert de aanvaller.