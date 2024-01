Mike Verweij kent aantal concurrenten van Ajax in strijd om Jordan Henderson

Ajax heeft volgens Mike Verweij van De Telegraaf goede hoop te kunnen stunten met de komst van . De Amsterdammers zouden in de strijd om de handtekening van de 33-jarige middenvelder concurrentie van drie clubs hebben.

Het gaat volgens Verweij om twee clubs uit het rechterrijtje van de Premier League en één uit de Bundesliga. Om welke clubs het gaat, wordt niet bekendgemaakt. Bij Ajax kan Henderson een contract voor meerdere jaren tekenen, zo onthulde Voetbal International eerder.

Goed nieuws voor Ajax is dat Henderson in de eerste gesprekken heeft aangegeven dat geld voor hem van ondergeschikt belang is. Hij is ongelukkig in Saudi-Arabië en wil zo snel mogelijk terugkeren naar Europa. Toen Ajax 'in het circuit' vernam dat Henderson zijn avontuur in het Midden-Oosten wil beëindigen, werden de stoute schoenen aangetrokken. Het management van de middenvelder gaf vervolgens aan op te staan voor gesprekken.

Henderson zou bij Al-Ettifaq jaarlijks vijftien miljoen euro overnemen. Hoewel de middenvelder dat bij Ajax niet hoeft te verdienen, zal er volgens Verweij op RvC-niveau 'flink moeten worden gepuzzeld'.