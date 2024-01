Meteen duidelijkheid over mogelijke terugkeer Tagliafico bij Ajax

Een terugkeer van bij Ajax lijkt op dit moment niet in de maak. De linksback ontbreekt vrijdagavond in de wedstrijdselectie van Olympique Lyonnais tegen Stade Rennais, waardoor de geruchten over een vertrek nieuw leven zijn ingeblazen.

Over de reden voor de absentie van Tagliafico is nog niets bekend. Afgelopen zomer hoopte trainer Maurice Steijn hem naar Ajax te halen, maar directeur voetbalzaken Sven Mislintat gaf de voorkeur aan Borna Sosa. Inmiddels is zowel Steijn als Mislintat vertrokken bij Ajax. Volgens Valentijn Driessen doen de Amsterdammers er goed aan om een nieuwe poging te wagen, maar clubwatcher Mike Verweij acht een transfer niet realistisch.

Keert Tagliafico terug naar Ajax?

“Volgens mij is Tagliafico op dit moment niet terug te halen”, zegt Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. Via Twitter laat hij weten dat er volgens de zaakwaarnemer van Tagliafico ook geen sprake is van een terugkeer.

Driessen ziet een rentree wel zitten. “Tagliafico zou natuurlijk geen verkeerde keuze zijn. Niet voor niets wilden ze hem in de zomer hebben. Sosa voldoet natuurlijk niet en Martha is te licht voor de linksbackpositie, dus je kunt daar wel iemand gebruiken. Anders kom je straks weer bij Hato of Rensch uit.”

Verder reageert Verweij ook kort op een verhaal van het Portugese Record. De krant schreef deze week dat Ajax heeft overwogen Francisco Conceição eerder terug te halen van zijn huurperiode bij FC Porto, al zou dat een moeilijk verhaal zijn. Zijn contract bevat geen ontbindingsclausule en Porto ziet een tussentijds vertrek niet zitten, zo klonk het. “Vaak is het niet mogelijk om spelers tussentijd te halen. Mocht dat hij Conceição wel kunnen… Het is natuurlijk geen verkeerde voetballer”, aldus Verweij.