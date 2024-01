Tenenkrommende opmerking van Willem Vissers naar Jordan Henderson: ‘Ik hoop dat het een grap is’

stond vrijdag voor het eerst sinds zijn komst naar Ajax de Nederlandse pers te woord. Mike Verweij van De Telegraaf heeft zich verwonderd over een opmerking van collega-journalist Willem Vissers tijdens het persmoment.

“Ik wil voortaan graag voorgesteld worden als Mike Verweij van De Telegraaf, ook wel The New York Times van Nederland”, begint Verweij vrijdagmiddag cynisch aan de podcast Kick-off van De Telegraaf. De verslaggever refereert daarmee aan een opmerking die collega-journalist Vissers van de Volkskrant eerder op de dag maakte tijdens de presentatie van Henderson bij Ajax. “Willem Vissers stelde zich voor aan Henderson als ‘Willem Vissers van de Volkskrant, The Guardian van Nederland.”

The Guardian staat in Engeland bekend als een kwaliteitskrant. “Ik hoop dat het een grap was. Ik hoop niet dat het Willem naar zijn kalle bolletje is gestegen”, gaat Verweij verder. Presentator Pim Sedee vraagt zich af hoe Verweij naar het begrip ‘kwaliteitskrant’ kijkt. Verweij: “Weet je wat het leuke wat het leuke is? Het zijn allemaal zelfbenoemde kwaliteitskranten.”

Sedee vraagt Verweij vervolgens of Henderson onder de indruk was van de introductie van Vissers. “Ja, enorm. Henderson viel van zijn stoel”, reageert Verweij sarcastisch. “Weet je wat jammer is? De Volkskrant heeft bijna geen sportpagina’s, dus ik hoop dat ze binnenkort ruimte hebben voor een interviewtje met Henderson.”

'Hello mister Henderson, i am Willem Vissers from @volkskrant'. pic.twitter.com/rEQ3K5L8md — Jordi Beeksma (@jordibeeksma) January 19, 2024