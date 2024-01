'Als Mislintat die spelers had gehaald, had Ajax echt niet op de plek gestaan waar we nu staan'

Sven Mislintat, de gewezen directeur voetbalzaken van Ajax, heeft tijdens zijn korte maar veelbewogen Amsterdamse periode de transferadviezen van clubicoon Sjaak Swart in de wind geslagen. Dat stelt 'Mister Ajax' in gesprek met Noa Vahle, die hem interviewt namens De Oranjewinter.

"Ik kende de man niet", zegt Swart over de Duitser die in mei 2023 werd aangesteld als hoofdverantwoordelijke op voetbaltechnisch gebied. Toch waren de eerste indrukken positief: "Je praat met hem, en dan kwam hij aardig over", vertelt Swart. "Ik was een legend en hij wilde met mij wel graag praten. Of we wat konden doen samen, ook met spelers. Daar heb ik mee geholpen, ik had een mooi lijstje ingediend met een paar mooie namen erbij. Dan hadden we echt niet op de plek gestaan waar we nu staan", meent de inmiddels 85-jarige oud-aanvaller.

De adviezen van Swart werden echter in de wind geslagen: "Dat ging helemaal niet door, dat heeft hij gewoon in de prullenbak gegooid. En hij heeft gewoon twaalf spelers gehaald én vijfjarige contracten gegeven." Daarmee heeft Mislintat Ajax voor langere tijd met een probleem opgezadeld, meent Swart: "Deze man heeft Ajax op dit moment helemaal verpest." Daarbij blijven Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, die in de zomer van 2022 verantwoordelijk waren voor het aankoopbeleid van de club, echter niet buiten schot: "Het jaar daarvoor was ook al een gedeelte niet goed."

Waar trainer Maurice Steijn in de zomer aandrong op de komst van enkele grote namen mét ervaring, trok Mislintat de portemonnee om spelers als Josip Sutalo (20,5 miljoen), Georges Mikautadze (16 miljoen), Carlos Forbs (14 miljoen), Gastón Ávila (12,5 miljoen) en Chuba Akpom (12,3 miljoen) naar de Johan Cruijff ArenA te halen. De Georgiër Mikautadze is de eerste van het contingent die het veld heeft moeten ruimen. Ajax verhuurt de aanvaller het komende halfjaar aan zijn vorige werkgever FC Metz, dat tevens een optie tot koop heeft weten te bedingen.