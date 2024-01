Opmerkelijk: naast Ramaj nóg twee Ajax-spelers in het Elftal van de Week

Ajax is de tweede seizoenshelft en het nieuwe kalenderjaar weliswaar met een overwinning begonnen, maar vraag niet hoe. De formatie van coach John van ’t Schip stond op bezoek bij Go Ahead Eagles wederom de ene na de andere kans toe, maar dankzij een uitblinkende wisten de Deventenaren ‘slechts’ tweemaal te scoren. Ramaj is ondanks het moeizame optreden van zijn ploeg niet de enige Ajacied in het Elftal van de Week van De Telegraaf. Ook en vielen de krant in positieve zin op.

Daarmee is Ajax, samen met tegenstander Go Ahead Eagles, hofleverancier van het Elftal van de Week. En dat is toch wel opmerkelijk te noemen. De Amsterdammers speelden op bezoek in de Adelaarshorst weliswaar een goed eerste halfuur, maar moesten na de openingstreffer van Brobbey het initiatief aan de gastheer laten. Go Ahead Eagles kreeg na het eerste Amsterdamse doelpunt al een aantal goede mogelijkheden op de gelijkmaker en het was daarom niet verrassend dat Victor Edvardsen vlak voor rust de 1-1 hard tegen de touwen schoot.

Dat Ajax nog vóór het rustsignaal via Benjamin Tahirovic andermaal de leiding nam en in de tweede helft dankzij een treffer van Devyne Rensch zelfs aan het langste eind trok, mag gerust een stunt worden genoemd. Want vooral in het tweede bedrijf werd Ramaj flink aan het werk gezet. De doelman hield zijn elftal met een aantal uitstekende reddingen op de been. Wat heet. Na afloop werd duidelijk dat de Duitser tien reddingen had verricht, het hoogste aantal voor een Ajax-keeper sinds dit wordt gemeten (seizoen 2010/11). De uitverkiezing voor Ramaj is dus niet meer dan terecht, maar dat ook Hato en Brobbey een plekje in het Elftal van de Week hebben gekregen, zal bij veel mensen toch de nodige vraagtekens oproepen.

Al moet daarbij wel gezegd worden dat zowel Hato als Brobbey wel degelijk een aandeel in de Amsterdamse zege heeft gehad. Brobbey was de maker van de openingstreffer, die werd opgezet door Hato. Laatstgenoemde verstuurde een uitstekende pass op Steven Bergwijn, die naar binnen dribbelde en met een voorzet bij de tweede paal Brobbey in staat stelde om de 0-1 binnen te lopen. De achterhoede van Go Ahead Eagles had voor rust z’n handen vol aan de beresterke spits. In de tweede helft kwam hij niet meer in het spel voor en werd hij uiteindelijk vervangen door Chuba Akpom.

Elftal van de Week: Ramaj (Ajax); Kramer (GAE), Hancko (Feyenoord), Hato (Ajax), Kuipers (GAE); Schouten, Mattsson (N.E.C.), Veerman; Edvardsen (GAE), De Jong (PSV), Brobbey (Ajax).