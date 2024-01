'Newcastle United meldt zich voor man van 8 miljoen euro bij Ajax'

Ajax neemt op korte termijn mogelijk afscheid van . De 31-jarige keeper staat in de belangstelling van Newcastle United, zo wordt in Argentinië beweerd. Bij Ajax is Rulli op het tweede plan beland.

Ajax nam Rulli een jaar geleden voor acht miljoen euro (exclusief bonussen) over van Villarreal. Waar de ervaren keeper in zijn eerste maanden in Amsterdamse dienst de eerste keuze onder de lat was, moet hij de laatste tijd genoegen nemen met een plek op de bank.

Artikel gaat verder onder video

Rulli begon het seizoen weliswaar als eerste doelman, maar liep in de eerste speelronde een zware schouderblessure op. Nu hij weer fit is, moet hij Diant Ramaj boven zich dulden. John van 't Schip ziet op dit moment geen reden om een keeperswissel toe te passen.

Vlak voor de jaarwisseling maakte Rulli zijn vertrekwens kenbaar aan Ajax. Newcastle United wordt mogelijk de club die de wereldkampioen uit zijn lijden gaat verlossen. Door de zware schouderblessure van Nick Pope is de huidige nummer tien van de Premier League op zoek naar een nieuwe doelman.

Mocht Rulli daadwerkelijk de overstap maken naar Newcastle United, dan meldt Ajax zich mogelijk bij RKC Waalwijk voor Etienne Vaessen. FCUpdate-journalist Mounir Boualin onthulde twee weken geleden dat de Amsterdammers hebben geïnformeerd naar de 28-jarige keeper.