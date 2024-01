Ajax houdt rekening met vertrek Rulli en informeert naar Etienne Vaessen

Ajax heeft in beeld als mogelijke vervanger van . Dat weet FCUpdate-journalist Mounir Boualin donderdagmiddag te melden. De Amsterdammers hebben geïnformeerd naar de huidige sluitpost van RKC Waalwijk en lijken dus serieus rekening te houden met een vertrek van Rulli. De Argentijn streek een jaar geleden neer in Amsterdam, maar is zijn plek onder de lat kwijtgeraakt en neemt geen genoegen met een rol op het tweede plan.

Ajax telde in de winterse transferwindow van 2023 nog acht miljoen euro neer voor de komst van Rulli. Hoewel de doelman niet kon voorkomen dat Ajax al vroegtijdig afhaakte in de titelstrijd, zich niet wist te verzekeren van de tweede plaats én in de bekerfinale z’n meerdere moest erkennen in PSV, kon hij persoonlijk terugkijken op een prima eerste halfjaar in Amsterdam. Rulli hield zijn ploeg meerdere keren op de been en speelde zich daarmee ook in de kijker van Bayern München. De Duitse recordkampioen had de Argentijn graag als tweede doelman aan de selectie willen toevoegen, maar een blessure gooide roet in het eten.

Artikel gaat verder onder video

Rulli raakte in de eerste competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo geblesseerd aan zijn schouder en moest vervolgens een aantal maanden toekijken. In de tussentijd greep Diant Ramaj zijn kans. De Duitse zomeraanwinst lijkt voorlopig zeker van zijn plek onder de lat. Rulli ziet het niet zitten om nog een halfjaar als tweede doelman te fungeren. Hij maakte onlangs zijn vertrekwens al bekend. Er is naar verluidt interesse vanuit zijn thuisland Argentinië. Ajax speurt in de tussentijd de markt af naar een mogelijke nieuwe doelman. Vaessen is in beeld om naar Amsterdam te komen, mocht Rulli inderdaad vertrekken. De goalie van RKC is in het bezit van een aflopend contract en heeft er geen geheim van gemaakt dat hij graag een stap omhoog zet. Van een overgang naar Ajax is op dit moment overigens geen sprake.

Naast de voorzichtige Ajax-interesse weet Boualin ook te melden dat een Turkse grootmacht heeft geïnformeerd naar de diensten van Vaessen. Bovendien heeft PSV de doelman ook nog altijd op de korrel. De Eindhovenaren zien in Vaessen een geschikte kandidaat om Joël Drommel te vervangen, mocht laatstgenoemde deze maand of in de zomer vertrekken uit het Philips Stadion. Vaessen is in ieder geval alvast geswitcht van zaakwaarnemer. Hij laat zijn zaken inmiddels afhandelen door Ali Dursun, die onder meer ook Frenkie de Jong, Noa Lang en Donny van de Beek begeleidt.