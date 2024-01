Transfertarget van Maurice Steijn spreekt vertrekwens uit: slaat Ajax nu wel toe?

hoopt in 2024 een stap hogerop te maken. De doelman van Sparta Rotterdam heeft de clubleiding duidelijk gemaakt dat hij zijn zinnen heeft gezet op een transfer. Olij sluit niet uit dat hij deze winter al vertrekt bij de Kasteelheren.

“28 is niet oud voor een keeper, misschien heb ik nog wel tien of elf jaar te gaan. Maar dit zijn de jaren waarin je het moet laten zien”, begint de Sparta-keeper tegenover het Algemeen Dagblad. “Ik zit bijna op de top van mijn kunnen, al kan het altijd beter, en heb een basis van de afgelopen anderhalf jaar waarin ik een goed niveau heb laten zien. Nu is het moment gekomen om een vervolgstap te maken”, gaat hij verder.

Olij is uitgegroeid tot een van de beste keepers van de Eredivisie. Mede dankzij de uitstekende prestaties van hem bivakkeert Sparta de afgelopen jaren in de subtop van de Nederlandse competitie. Olij werd in oktober voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal, al kwam de doelman in de interlandperiode niet in actie.

De Sparta-doelman stond afgelopen zomer op het verlanglijstje van Maurice Steijn bij Ajax. De voormalig Ajax-trainer wilde zijn oud-speler graag meenemen naar de Johan Cruijff ArenA als stand-in achter Geronimo Rulli. Sven Mislintat, de inmiddels vertrokken technisch directeur, voelde hier echter weinig voor, en besloot om Eintracht Frankfurt-goalie Diant Ramaj naar Amsterdam te halen.