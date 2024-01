Lang vertelt wanneer hij kampioen wil worden met PSV: 'Dat is niet arrogant bedoeld'

heeft in gesprek met het Algemeen Dagblad zijn doelen voor 2024 gedeeld. De 24-jarige aanvaller wil vanzelfsprekend kampioen van de Eredivisie worden. Het liefst in april al.

"Een jaarwisseling is voor mij als sporter geen specifiek moment om dingen anders te doen. Ik schrijf voor mezelf geen doelen op of zo. Die zijn toch al wel duidelijk. Ik heb heel veel zin in 2024, want het komt niet elk jaar voor dat je er met je club zo goed voor staat als wij nu met PSV", begint Lang.

Met PSV wil Lang de komende maanden de landstitel veroveren. "Liefst al in april, zodat je helemaal niets van de Eredivisie hebt overgelaten. Dat is niet arrogant bedoeld, maar een ambitie die iedereen in ons team heeft. Koud bij een rondrit op een platte kar in april? Maakt niet uit. Hoe kouder, hoe leuker het feestje wordt. En dan zing ik iedereen wel warm, haha."

PSV is de gedoodverfde favoriet om de kampioen van het Eredivisie-seizoen 2023/24 te worden. De Eindhovenaren bleven in de eerste seizoenshelft foutloos door in zestien wedstrijden 48 punten te veroveren. De voorsprong op nummer twee Feyenoord bedraagt tien punten. PSV hervat volgende week zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Excelsior.