Onlangs ontslagen Pascal Jansen nu al gespot in Johan Cruijff ArenA

Pascal Jansen was afgelopen weekend aandachtig toeschouwer bij de wedstrijd tussen Ajax en RKC Waalwijk. De door AZ ontslagen oefenmeester zat zondag in de Johan Cruijff ArenA en zag hoe de Amsterdammers met 4-1 te sterk waren voor de Brabanders. Het Noordhollands Dagblad bevestigt de aanwezigheid van Jansen.

“Hij is in zijn eerste vrije weekend naar de ArenA gegaan, dat is toch wel grappig”, onthult AZ-clubwatcher Theo Brinkman in de podcast. “Hij moet de contacten nu natuurlijk weer een beetje gaan warmhouden. Ik denk dat hij er in het wereldje wel goed op staat. Hij is met zijn kennis een aanwinst voor iedere voetbalorganisatie”, klinkt het vervolgens in de podcast.

Op het X-account van KlerryHunstra gaat een foto rond waarop te zien is dat Jansen aandachtig toeschouwer is tijdens Ajax – RKC. Jansen, die woonachtig is in Almere, zit sinds zijn ontslag bij AZ zonder club. Of er sprake is van concrete interesse tussen Ajax en de oefenmeester is vooralsnog onduidelijk.