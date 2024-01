Opstelling Ajax: Van 't Schip laat vijf basisspelers die van Hercules verloren staan

Ajax-trainer John van 't Schip gooit zijn basiself volledig om ten opzichte van het laatste duel voor de winterstop. Tegen Go Ahead Eagles mogen slechts vijf van de elf basisspelers die zich in de KNVB Beker blameerden tegen USV Hercules opnieuw aan de aftrap verschijnen.

In de laatste wedstrijd voor de winterstop kreeg Ajax een memorabele dreun te verwerken. In de tweede ronde van het toernooi om de KNVB Beker waren de Utrechtse amateurs van USV Hercules in Stadion Galgenwaard met 3-2 te sterk. Assistent Michael Valkanis nam de honneurs die dag waar op de bank, omdat Van 't Schip naar Australië was afgereisd om de bruiloft van zijn zoon mee te maken.

Artikel gaat verder onder video

Ten opzichte van de bekerblamage in Utrecht wijzigt Van 't Schip zijn basiselftal zondagmiddag dus op zes plaatsen. Tristan Gooijer, Gastón Ávila, Georges Mikautadze (inmiddels op huurbasis teruggekeerd bij FC Metz), Carlos Forbs, Chuba Akpom en Amourrichio van Axel Dongen verdwijnen allemaal uit het elftal, in hun plaats keren Devyne Rensch, Borna Sosa, Benjamin Tahirovic, Steven Bergwijn, Brian Brobbey en Steven Berghuis terug in het elftal. Kian Fitz-Jim, die in de winterstop werd teruggehaald van Excelsior, neemt in Deventer plaats op de bank.

Vorig seizoen boekte Ajax twee teleurstellende resultaten tegen de Eagles, die deze jaargang met twee punten minder dan de Amsterdammers (25 om 23) op de zevende plaats bivakkerden bij het ingaan van de wedstrijd van de winterstop. In oktober 2022 zette Davy Klaassen de ploeg van toenmalig trainer Alfred Schreuder in de eigen Johan Cruijff ArenA nog wel op een 1-0 voorsprong, maar kwamen de bezoekers via Willum Thor Willumsson in de twede helft terug tot een 1-1 eindstand. In april 2023, toen John Heitinga inmiddels op interim-basis voor de groep stond, werd het in Deventer 0-0.

Opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo, Hato, Sosa; Tahirovic, Taylor, Hlynsson; Berghuis, Brobbey, Bergwijn

Ook de elf waarmee Go Ahead Eagles-trainer René Hake gaat beginnen aan het eerste duel van 2024 zijn inmiddels bekendgemaakt. De thuisploeg begint met beide Edvardsens (Victor én Oliver, geen familie) aan het treffen met de Amsterdammers.

Opstelling Go Ahead Eagles: De Lange, Deijl, Amofa, Kramer, Kuipers, Rommens, Linthorst, Adekanye, Willumsson, Oliver Edvardsen, Victor Edvardsen