Feyenoorder getipt als smaakmaker Afrika Cup: 'Een zeer opwindend talent'

Feyenoord-aanvaller (19) wordt door databureau Opta getipt als een van de mogelijke smaakmakers van de Afrika Cup, het toernooi dat komende zaterdag van start gaat in Ivoorkust. De huurling van Newcastle United neemt het in groep C met Gambia op tegen Kameroen, Guinee en Senegal.

Minteh is een van de vier Eredivisie-spelers die deze maand afreist naar Ivoorkust om deel te nemen aan het eindtoernooi. Zijn teamgenoot Ramiz Zerrouki komt met Algerije in actie in groep D, waarin Angola, Burkina Faso en Mauritanië de tegenstanders zijn. PSV'er Ismael Saibari neemt het in groep F met Marokko op tegen Congo-Kinshasa, Tanzania en Zambia, terwijl Deroy Duarte (Fortuna Sittard) het met Kaapverdië in groep B opneemt tegen Ghana, Egypte en Mozambique. Overigens maakt ook zijn oudere broer Laros (FC Groningen) deel uit van de Kaapverdische selectie.

In een voorbeschouwing op het toernooi wijst OptaAnalyst Minteh aan als een speler om de komende tijd in de gaten te houden. "Hij belooft veel aandacht te krijgen omdat hij eigendom is van Newcastle United", schrijft het databureau. Eerder was er sprake van dat zijn Engelse werkgever Minteh in de winter al terug zou halen. Opta schrijft echter dat er nog voldoende ruimte voor verbetering is in het spel van de buitenspeler: "Hij moet werken aan het nemen van beslissingen op het veld en heeft de neiging om zaken overgecompliceerd te maken", merkt het op.

Dat neemt niet weg dat Minteh, die bij Feyenoord vooralsnog op en neer pendelt tussen de bank en de basis, een aantal indrukwekkende statistieken kan overleggen. "Van alle spelers die dit seizoen minstens 500 minuten in de Eredivisie hebben gespeeld, is hij met zijn gemiddelde van tien gepoogde dribbels per 90 minuten tweede achter Osame Sahraoui (11)", leest het. Ook legt de speler gemiddeld 315 meter per wedstrijd met de bal af, bijna 20 meter meer dan de nummer twee op die ranglijst. Daarnaast verovert Minteh dit seizoen gemiddeld 2,2 keer per wedstrijd de bal op de vijandelijke helft en is hij met gemiddeld 3,5 tackles per wedstrijd op die ranglijst zesde van de Nederlandse competitie.

"Gambia beschikt over voldoende explosief aanvallend talent", wordt de selectie waarmee Minteh deelneemt aan het toernooi op waarde geschat. "Gezien het feit dat ze in de zeer moeilijke groep C zitten, is er een kans voor de spelers om hun naam op het toernooi te vestigen", vervolgt Opta. "Minteh lijkt zeker capabel om chaos op het veld te veroorzaken", besluit het artikel.