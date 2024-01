Overmars wil een van zijn grootste Ajax-miskopen opnieuw binnenhalen

staat 'hoog op het lijstje' bij Antwerp FC, zo weet Het Laatste Nieuws. De middenvelder, die in 2019 nog door Marc Overmars naar Ajax werd gehaald, wordt bij Antwerp gezien als de vervanger van de aan Atlético Madrid verkochte Arthur Vermeeren.

Vermeeren stapte voor een bedrag van naar verluidt achttien miljoen euro plus vijf miljoen aan variabelen over naar Madrid. Hij gold als sterkhouder bij Antwerp, dat met Marin al een vervanger klaar lijkt te hebben. De Roemeen kent de Belgische competitie goed, want hij speelde tussen 2017 en 2019 bij Standard Luik. Inmiddels staat hij onder contract bij Empoli.

Het was Overmars die Marin in 2019 voor 12,5 miljoen euro naar Ajax haalde. Hij werd destijds gezien als vervanger van Frenkie de Jong. De verwachtingen waren hooggespannen, maar die wist Marin nooit waar te maken. Na een jaar vertrok hij naar Cagliari; toen die club degradeerde, belandde hij bij Empoli.

Overmars, die vanwege een schorsing officieel niet actief is bij Antwerp, is Marin nog niet uit het oog verloren. Hij overweegt om de inmiddels 27-jarige middenvelder opnieuw te halen. Het is echter nog onduidelijk of het gaat om een verhuurperiode of een definitieve transfer. Antwerp, de ploeg van Mark van Bommel, zou ook Dennis Praet (Leicester City) op de korrel hebben.