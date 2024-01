'Owen Wijndal maakt indruk tegen FC Barcelona en kan fraaie transfer naar Serie A maken'

heeft zich in de kijker gespeeld bij het Italiaanse Torino, zo weet Tuttosport te melden. Volgens het Italiaanse medium is de door Ajax verhuurde linksback de club uit Turijn tijdens de wedstrijd tussen Antwerp FC en FC Barcelona is positieve zin opgevallen. Van concrete interesse lijkt momenteel nog geen sprake,

Wijndal wordt door de Italiaanse krant gezien als één van de twee opties die de linkervleugel van Torino moet komen versterken. De club zou in Wijndal een razendsnelle verdediger zien die perfect kan passen in het systeem met drie verdedigers van de Italiaanse club, waarin hij zou fungeren als wingback. Aanvallend kan de Nederlandse verdediger volgens de krant een grote bijdrage leveren aan het spel van Torino, maar ook in defensief opzicht staat de Ajacied zijn mannetje.

Daarnaast meldt Tuttosport dat Wijndal zelf wel zou willen vertrekken uit België, omdat Antwerp FC uitgeschakeld is in de Champions League en ook niet op een lager Europees niveau zal uitkomen na de winter. In hoeverre dat gerucht klopt is onduidelijk, maar volgens het medium bestaat de kans dat Torino in januari of in de zomerse transferperiode werk gaat maken van de komst van Wijndal, die dit seizoen bij Ajax niet in de plannen voorkwam. Een transfer in de winter lijkt lastig, aangezien de linksback bij Antwerp gewoon basisspeler is.