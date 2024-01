PEC Zwolle is woedend en neemt samen met supporters pijnlijke beslissing

PEC Zwolle heeft in overleg met de supporters van de club besloten de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles te boycotten, zo heeft de Zwolse club maandagavond bekendgemaakt in een statement op de website. De Blauwvingers kregen van de gemeente Deventer slechts tweehonderd kaarten om de wedstrijd te bezoeken, wat men in Zwolle onacceptabel vindt.

Onlangs nam Deventer in overleg met Go Ahead Eagles en de politie de beslissing dat er in plaats van vierhonderd slechts tweehonderd supporters van PEC Zwolle mogen afreizen naar De Adelaarshorst. De aanleiding voor deze ingrijpende maatregel was het feit dat er volgens de gemeente verschillende incidenten hebben plaatsgevonden. Zo werd er in 2021 onder meer met vuurwerk gegooid op de tribunes.

Artikel gaat verder onder video

Dat PEC Zwolle op 11 februari maar met tweehonderd supporters mag afreizen, valt heel slecht in het MAC3PARK Stadion: "Voorafgaand aan het seizoen zijn door beide clubs duidelijke afspraken gemaakt met betrekking tot het bezoeken van de IJsselderby in zowel Zwolle als Deventer, met als uitgangspunt om met een schone lei te beginnen en een derby met volle thuistribunes en maximale bezetting in het uitvak. Zo kon Go Ahead Eagles tijdens de eerste IJsselderby dit seizoen over een vol uitvak beschikken", schrijft PEC Zwolle in een statement op de website.

De club vervolgt: "Als club en supporters hebben we een eenduidig standpunt. Wij willen enkel met een vol uitvak van 400 supporters aanwezig zijn bij de IJsselderby. In goed overleg met onze supportersgroepen, Supportersclub PEC Zwolle en het Zwolsch Supporters Collectief hebben wij daarom besloten deze wedstrijd niet te bezoeken", schrijven de Zwollenaren op de eigen website. "Dat betekent dat het uitvak op zondag 11 februari leeg blijft."

Er klinkt niet alleen vanuit Zwolle kritiek op de beslissing om geen vol uitvak toe te staan, want de supporters van Go Ahead Eagles lieten zondagmiddag tijdens de wedstrijd tegen NEC (2-2) ook van zich horen. Met verschillende spandoeken door het hele stadion heen maakte de supporters van de Deventenaren duidelijk dat een derby met een vol uitvak gespeeld moet worden. Aan die oproep wordt geen gehoor gegeven.