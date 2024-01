Bosz overtuigde Luuk de Jong al op dag één: 'Daar houd ik van'

PSV-trainer Peter Bosz heeft afgelopen zomer niet lang nodig gehad om zijn aanvoerder te overtuigen van zijn voetbalvisie. De twee gingen kort na Bosz' aanstelling om tafel en bleken meteen op één lijn te zitten over de manier waarop het elftal zou moeten spelen. Wat volgde is een eerste seizoenshelft uit het boekje.

In een uitgebreid interview met Voetbal International blikt De Jong terug op de eerste dagen van Bosz in Eindhoven. "‘We hebben, toen hij werd aangesteld op De Herdgang, met elkaar gesproken. Ik merkte direct dat wij op één lijn zaten met hoe we over voetbal denken. Hoe een topteam als PSV moet voetballen", zegt de 33-jarige spits. Het kenmerkende Bosz-ball spreekt De Jong behoorlijk aan: "Aanvallend, op de helft van de tegenstander. Dat past, denk ik, perfect bij deze club, bij de groep spelers die we hebben, maar ook zeker bij mij als spits."

Ook de manier van trainen die Bosz hanteert valt in de smaak bij zijn captain: "Vanaf dag één zei hij: “Alles wat wij gaan doen, gaat op honderd procent”. Daar houd ik van. Dus ook de positiespelletjes, de rondootjes, de pass- en trapvormen." Daarbij ziet de trainer er fanatiek op toe dat zijn spelersgroep de hoge intensiteit vasthoudt. "De trainer wil geen moment van verzwakking zien. En als hij dat wel ziet, grijpt hij direct in. Dan roept hij: “Jongens, als we dit op deze manier doen, dan kunnen we er beter mee stoppen”. Hij wil die scherpte gewoon houden omdat we die ook de wedstrijden mee in nemen", aldus De Jong.

Tweede jeugd

De werkwijze van Bosz legt PSV voorlopig geen windeieren. Met zestien overwinningen uit zestien wedstrijden gaan de Eindhovenaren fier aan kop in de Eredivisie, bovendien overwintert de club voor het eerst sinds het seizoen 2015/16 weer in de Champions League. De Jong is bovendien aan een heuse 'tweede jeugd' bezig. De spits was in de eerste seizoenshelft al negentien keer trefzeker, waardoor hij er nú al eentje meer heeft gemaakt dan in de hele vorige jaargang, al hield een kuitblessure hem toen twee maanden aan de kant.