Van Hooijdonk: 'Het is een opportunist pur sang, Lang is vijf klassen beter'

Pierre van Hooijdonk is geen fan van . PSV haalde de aanvaller afgelopen zomer met veel bombarie terug naar Eindhoven, maar hij heeft vooralsnog geen overtuigende indruk achter kunnen laten. Van Hooijdonk begrijpt er daarom weinig van dat Peter Bosz niet op de linkerflank posteert.

PSV ging met een geweldig gevoel de winterstop in. De Eindhovenaren overwinterden voor het eerst sinds 2016 in de Champions League en wonnen alle zestien wedstrijden in de Eredivisie. Ze waren er natuurlijk alles aan gelegen om die reeks een passend vervolg te geven, maar kregen in de eerste wedstrijden na de winterstop al een aantal tikken te verwerken. Na het gelijkspel bij FC Utrecht, waardoor het record van achttien opeenvolgende competitiezeges er niet kwam, verloor het elftal van trainer Bosz de kraker tegen Feyenoord in de achtste finale van de KNVB Beker.

Artikel gaat verder onder video

PSV had in de thuiswedstrijd tegen Almere City dus wat goed te maken en Bosz stuurde zijn elftal nog aanvallender dan normaal de wei in. Naast de voorhoede Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Lozano verschenen ook Guus Til en Lang aan de aftrap. PSV boekte desondanks een magere 2-0 overwinning. Vooral Lozano slaagde er niet in om het verschil te maken. Dat was niet voor het eerst dit seizoen. Van Hooijdonk ziet weinig tot geen progressie bij de Mexicaan. “Het is een speler die gewoon nog precies hetzelfde type speler is als tijdens zijn eerste periode bij PSV. Hij heeft geen extra stappen meer doorgemaakt in zijn ontwikkeling”, zei Van Hooijdonk zondagavond in Studio Voetbal.

Lozano kwam dit seizoen tot op heden achttien keer in actie voor PSV, goed voor vijf doelpunten en twee assists. Drie van zijn vijf treffers maakte hij in de thuiswedstrijd tegen Ajax op 29 oktober. Zijn laatste doelpunt dateert inmiddels van ruim twee maanden geleden (tegen PEC Zwolle op 12 november). “Het is een opportunist pur sang”, aldus Van Hooijdonk, die er met zijn hoofd niet bij kan dat Lozano op de links de voorkeur krijgt boven Lang. “Dan zie ik hem aan de linkerkant spelen en Lang moet dan op tien gaan voetballen, maar Lang is vijf klassen beter dan Lozano aan de linkerkant.” Van Hooijdonk zou het in de topper tegen Ajax van komende zaterdag dan ook anders doen als hij Bosz was. “Ik kan me niet voorstellen dat Lang dan op tien gaat spelen en Lozano op links.”

Het is overigens nog de vraag of Bosz in de Johan Cruijff ArenA überhaupt een beroep kan doen op Lang. De zomeraanwinst verscheen tegen Almere City voor het eerst sinds lange tijd weer eens aan de aftrap, maar moest zich in de tweede helft noodgedwongen laten vervangen. Het had veel weg van kramp, maar medisch onderzoek moet maandag uitwijzen of hij niet weer een serieuze blessure heeft opgelopen.