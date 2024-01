Johan Bakayoko laat van zich horen na kritische tweet PSV-supporter

behoort dit seizoen zonder twijfel tot de smaakmakers bij PSV en heeft een belangrijk aandeel in de Eindhovense successen, maar is deze week het mikpunt van kritiek bij een deel van de achterban. De aanvaller stond woensdagavond in de bekerwedstrijd tegen Feyenoord te slapen bij de treffer van Quinten Timber en kon ook aan de bal niet het verschil maken. Een PSV-supporter ziet Bakayoko zaterdag tegen Almere City graag op de bank beginnen, maar Bakayoko maakt met een reactie duidelijk dat de club en hij niet op zulke berichten zitten te wachten.

Het had er in de laatste dagen van de afgelopen transferwindow veel van weg dat Bakayoko PSV nog zou gaan verlaten. De Belg kon een jaar geleden al rekenen op de belangstelling van Paris Saint-Germain en werd een paar maanden geleden nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar de Premier League. Bakayoko bleef PSV echter trouw en die keuze heeft goed uitgepakt, want hij is niet uit het elftal van trainer Peter Bosz weg te denken en vooral met assists erg belangrijk voor zijn ploeg.

Artikel gaat verder onder video

Bakayoko maakte vijf dagen geleden in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht nog de openingstreffer, al slaagde PSV er in De Galgenwaard uiteindelijk niet in om de achttiende opeenvolgende competitiezege in de wacht te slepen. PSV hoopte de zure nasmaak van het eerste puntenverlies in de competitie woensdagavond in De Kuip van zich af te spelen, maar Feyenoord trok in de strijd om een ticket voor de kwartfinale van de beker aan het langste eind (1-0). Na de treffer van Quinten Timber moest vooral Bakayoko het ontgelden bij een aantal PSV-supporters. Zij vonden dat de aanvaller te weinig (lees: niets) deed om het doelpunt te voorkomen.

Of dat ook de reden is waarom Bakayoko volgens ‘Twan’ in de thuiswedstrijd tegen Almere City op de bank moet beginnen, wordt uit diens tweet niet duidelijk. Naast Bakayoko hoopt de X-gebruiker ook op een reserverol voor André Ramalho. “Helemaal klaar met Ramalho en Bakayoko op dit moment”, klinkt het. Bakayoko heeft de tweet gezien en kon het niet laten om erop te reageren. “We zijn één team, ik verwacht support van alle supporters van PSV. We zijn samen met een fantastisch seizoen bezig voor jullie. Het is niet door twee wedstrijden dat we niet winnen dat we op elkaar moeten zeiken. Iedereen geeft alles voor het shirt, supporters inbegrepen… #eendrachtmaaktmacht”, schrijft de voetballer.